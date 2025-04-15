Moedas / QD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
QD: Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl
4.06 USD 0.06 (1.46%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QD para hoje mudou para -1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.04 e o mais alto foi 4.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QD Notícias
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Qudian revenue plunges 93.5% in Q2 as company exits delivery business
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Qudian Inc. reports Q1 2025 financial results
- Qudian Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Qudian: Balance Sheet Strength Gives The Income Statement Time To Improve (NYSE:QD)
Faixa diária
4.04 4.17
Faixa anual
2.02 5.08
- Fechamento anterior
- 4.12
- Open
- 4.17
- Bid
- 4.06
- Ask
- 4.36
- Low
- 4.04
- High
- 4.17
- Volume
- 278
- Mudança diária
- -1.46%
- Mudança mensal
- -10.18%
- Mudança de 6 meses
- 49.26%
- Mudança anual
- 90.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh