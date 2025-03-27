Moedas / PRTG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PRTG: Portage Biotech Inc
6.84 USD 0.12 (1.72%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRTG para hoje mudou para -1.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.80 e o mais alto foi 9.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Portage Biotech Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
PRTG Notícias
- AlphaTON Capital raises $100 million to build TON digital asset treasury
- Portage Biotech regains Nasdaq compliance, continues listing
- Portage Biotech acquires stake in Compedica for $5 million
- Portage Biotech Stock Surges As It Prepares For Human Trial - Portage Biotech (NASDAQ:PRTG)
- Portage Biotech stock soars on promising preclinical results
- Why Is Portage Biotech Stock Skyrocketing Friday? - Portage Biotech (NASDAQ:PRTG)
- Dow Tumbles Over 500 Points; Abacus Global Management Shares Spike Higher - AAR (NYSE:AIR), Abacus Global Management (NASDAQ:ABL)
- Nasdaq Down 100 Points; Federal Reserve's Favorite Inflation Gauge Increases More Than Expected - Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- Portage Biotech stock soars on promising preclinical data
Faixa diária
6.80 9.43
Faixa anual
2.95 15.82
- Fechamento anterior
- 6.96
- Open
- 7.60
- Bid
- 6.84
- Ask
- 7.14
- Low
- 6.80
- High
- 9.43
- Volume
- 750
- Mudança diária
- -1.72%
- Mudança mensal
- -5.66%
- Mudança de 6 meses
- -26.92%
- Mudança anual
- 3.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh