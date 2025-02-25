Moedas / ONVO
ONVO: Organovo Holdings Inc
2.04 USD 0.03 (1.49%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ONVO para hoje mudou para 1.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.94 e o mais alto foi 2.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Organovo Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ONVO Notícias
Faixa diária
1.94 2.16
Faixa anual
0.25 4.15
- Fechamento anterior
- 2.01
- Open
- 2.16
- Bid
- 2.04
- Ask
- 2.34
- Low
- 1.94
- High
- 2.16
- Volume
- 286
- Mudança diária
- 1.49%
- Mudança mensal
- -8.93%
- Mudança de 6 meses
- 353.33%
- Mudança anual
- 108.16%
