Moedas / JAMF
JAMF: Jamf Holding Corp
11.56 USD 0.09 (0.78%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JAMF para hoje mudou para 0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.49 e o mais alto foi 11.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Jamf Holding Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
JAMF Notícias
- Jamf registra aumento de 50% nos registros de negócios impulsionados por parceiros
- Jamf reports 50% increase in partner-driven deal registrations
- JMP reitera classificação de Jamf Holding como Market Outperform
- Jamf Holding stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Jamf explora venda com Citigroup enquanto Vista Equity planeja saída
- Jamf explores sale with Citigroup as Vista Equity eyes exit - Reuters
- Exclusive-Vista-backed device management software firm Jamf explores a sale, sources say
- Jamf Holding Corp. (JAMF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Citizens JMP lowers Jamf stock price target to $18 on mixed Q2 results
- Jamf Q2 2025 slides: 15% revenue growth driven by security segment expansion
- Jamf earnings beat, revenue topped estimates
- Jamf Holding (JAMF) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Jamf (JAMF) Q2 Revenue Jumps 15%
- Jamf Holding (JAMF) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Jamf Holding (JAMF) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Why Jamf Holding (JAMF) Could Beat Earnings Estimates Again
- Analysts See Massive Upside in These 3 Russell 2000 Stocks - TipRanks.com
- Needham lowers Jamf stock price target to $20 on strategic shift
- Jamf announces workforce reduction as part of strategic growth plan
- Jamf Holding Stock: Cheaply Valued Amid Tempered Growth Expectations (NASDAQ:JAMF)
- Jamf at Bank of America Global Technology Conference: Strategic Growth Insights
Faixa diária
11.49 11.72
Faixa anual
7.35 18.00
- Fechamento anterior
- 11.47
- Open
- 11.72
- Bid
- 11.56
- Ask
- 11.86
- Low
- 11.49
- High
- 11.72
- Volume
- 993
- Mudança diária
- 0.78%
- Mudança mensal
- 27.31%
- Mudança de 6 meses
- -4.78%
- Mudança anual
- -33.22%
