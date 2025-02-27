Moedas / ITOS
ITOS: iTeos Therapeutics Inc
10.15 USD 0.02 (0.20%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ITOS para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.14 e o mais alto foi 10.17.
Veja a dinâmica do par de moedas iTeos Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ITOS Notícias
- iTeos Therapeutics stock price target lowered to $10 at Leerink Partners
- iTeos Therapeutics validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 70% return
- iTeos Therapeutics CEO Michel Detheux sells $1.59m in stock
- iteos therapeutics announces board resignation
- Wedbush cuts iTeos stock rating, raises PT to $12 from $10
- iTeos Therapeutics stock surges on wind-down news
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- iTeos Therapeutics to wind down operations, explore asset sales
- Piper Sandler cuts iTeos stock price target to $12 from $16
- This Wayfair Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Lavoro (NASDAQ:LVRO), ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
- Coinbase To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annexon (NASDAQ:ANNX), Camtek (NASDAQ:CAMT)
- iTeos Stock Soars Despite Trial Setback On Liquidation Buzz And Solid Cash Pile - ITeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS)
- iTeos stock rises despite clinical trial setback
- iTeos Therapeutics: Decimated By Collateral Events, Good Chances Of Success
Faixa diária
10.14 10.17
Faixa anual
4.80 17.63
- Fechamento anterior
- 10.13
- Open
- 10.14
- Bid
- 10.15
- Ask
- 10.45
- Low
- 10.14
- High
- 10.17
- Volume
- 6.357 K
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- 0.20%
- Mudança de 6 meses
- 38.47%
- Mudança anual
- -39.37%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh