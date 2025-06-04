Moedas / IROH
IROH: Iron Horse Acquisitions Corp
10.10 USD 0.08 (0.79%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IROH para hoje mudou para -0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.10 e o mais alto foi 11.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Iron Horse Acquisitions Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IROH Notícias
- Iron Horse Acquisitions receives Nasdaq notice for minimum value compliance
- Tesla, Array Technologies And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Superconductor (NASDAQ:AMSC), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Iron Horse Acquisitions Corp. postpones special meeting to June 25
- Iron Horse Acquisitions Postpones Business Combination Special Meeting Until June 20, 2025
Faixa diária
10.10 11.03
Faixa anual
5.70 14.13
- Fechamento anterior
- 10.18
- Open
- 10.67
- Bid
- 10.10
- Ask
- 10.40
- Low
- 10.10
- High
- 11.03
- Volume
- 111
- Mudança diária
- -0.79%
- Mudança mensal
- -5.08%
- Mudança de 6 meses
- -3.63%
- Mudança anual
- -0.98%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh