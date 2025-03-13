Moedas / IPA
IPA: ImmunoPrecise Antibodies Ltd
2.07 USD 0.14 (7.25%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IPA para hoje mudou para 7.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.00 e o mais alto foi 2.24.
Veja a dinâmica do par de moedas ImmunoPrecise Antibodies Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IPA Notícias
Faixa diária
2.00 2.24
Faixa anual
0.27 3.25
- Fechamento anterior
- 1.93
- Open
- 2.00
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Low
- 2.00
- High
- 2.24
- Volume
- 1.696 K
- Mudança diária
- 7.25%
- Mudança mensal
- -10.00%
- Mudança de 6 meses
- 459.46%
- Mudança anual
- 223.44%
