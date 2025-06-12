Moedas / IMAB
IMAB: I-MAB - American Depositary Shares
3.58 USD 0.11 (2.98%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IMAB para hoje mudou para -2.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.52 e o mais alto foi 3.81.
Veja a dinâmica do par de moedas I-MAB - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.52 3.81
Faixa anual
0.60 5.88
- Fechamento anterior
- 3.69
- Open
- 3.69
- Bid
- 3.58
- Ask
- 3.88
- Low
- 3.52
- High
- 3.81
- Volume
- 844
- Mudança diária
- -2.98%
- Mudança mensal
- -13.94%
- Mudança de 6 meses
- 331.33%
- Mudança anual
- 193.44%
