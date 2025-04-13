Moedas / HONE
HONE: HarborOne Bancorp Inc
13.48 USD 0.28 (2.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HONE para hoje mudou para 2.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.17 e o mais alto foi 13.49.
Veja a dinâmica do par de moedas HarborOne Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HONE Notícias
Faixa diária
13.17 13.49
Faixa anual
8.89 13.73
- Fechamento anterior
- 13.20
- Open
- 13.29
- Bid
- 13.48
- Ask
- 13.78
- Low
- 13.17
- High
- 13.49
- Volume
- 212
- Mudança diária
- 2.12%
- Mudança mensal
- 6.14%
- Mudança de 6 meses
- 30.49%
- Mudança anual
- 5.15%
