GMS: GMS Inc
109.97 USD 0.01 (0.01%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GMS para hoje mudou para 0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 109.97 e o mais alto foi 109.99.
Veja a dinâmica do par de moedas GMS Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GMS Notícias
Faixa diária
109.97 109.99
Faixa anual
65.77 110.28
- Fechamento anterior
- 109.96
- Open
- 109.97
- Bid
- 109.97
- Ask
- 110.27
- Low
- 109.97
- High
- 109.99
- Volume
- 443
- Mudança diária
- 0.01%
- Mudança mensal
- 0.01%
- Mudança de 6 meses
- 50.54%
- Mudança anual
- 22.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh