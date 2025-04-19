CotaçõesSeções
Moedas / FSST
FSST: Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF

29.89 USD 0.18 (0.60%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FSST para hoje mudou para -0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.89 e o mais alto foi 29.98.

Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FSST hoje?

Hoje Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) está avaliado em 29.89. O instrumento é negociado dentro de 29.89 - 29.98, o fechamento de ontem foi 30.07, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FSST em tempo real.

As ações de Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF pagam dividendos?

Atualmente Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF está avaliado em 29.89. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.53% e USD. Monitore os movimentos de FSST no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FSST?

Você pode comprar ações de Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) pelo preço atual 29.89. Ordens geralmente são executadas perto de 29.89 ou 30.19, enquanto 4 e -0.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FSST no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FSST?

Investir em Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF envolve considerar a faixa anual 21.76 - 30.42 e o preço atual 29.89. Muitos comparam -0.03% e 20.23% antes de enviar ordens em 29.89 ou 30.19. Estude as mudanças diárias de preço de FSST no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF?

O maior preço de Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) no último ano foi 30.42. As ações oscilaram bastante dentro de 21.76 - 30.42, e a comparação com 30.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF?

O menor preço de Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) no ano foi 21.76. A comparação com o preço atual 29.89 e 21.76 - 30.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FSST em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FSST?

No passado Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.07 e 11.53% após os eventos corporativos.

Faixa diária
29.89 29.98
Faixa anual
21.76 30.42
Fechamento anterior
30.07
Open
29.98
Bid
29.89
Ask
30.19
Low
29.89
High
29.98
Volume
4
Mudança diária
-0.60%
Mudança mensal
-0.03%
Mudança de 6 meses
20.23%
Mudança anual
11.53%
