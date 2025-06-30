Moedas / FLGC
FLGC: Flora Growth Corp
25.81 USD 4.00 (13.42%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FLGC para hoje mudou para -13.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.00 e o mais alto foi 29.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Flora Growth Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
23.00 29.50
Faixa anual
0.42 32.65
- Fechamento anterior
- 29.81
- Open
- 29.50
- Bid
- 25.81
- Ask
- 26.11
- Low
- 23.00
- High
- 29.50
- Volume
- 87
- Mudança diária
- -13.42%
- Mudança mensal
- 21.29%
- Mudança de 6 meses
- 4131.15%
- Mudança anual
- 1493.21%
