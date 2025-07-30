Moedas / FGF
FGF: Fundamental Global Inc
38.30 USD 17.51 (84.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FGF para hoje mudou para 84.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.79 e o mais alto foi 39.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Fundamental Global Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- FG Nexus announces $200 million share repurchase program
- FG Nexus appoints two digital asset experts to board of directors
- Ethereum ETFs Smash $1 Billion Daily Inflow Mark, Outshine Bitcoin's $138 Million
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Dow Surges 300 Points; American Axle & Manufacturing Posts Upbeat Earnings - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Fundamental Global files $5 billion shelf registration for ethereum strategy
- Fundamental Global files $5 billion shelf registration for ETH strategy
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
Faixa diária
18.79 39.75
Faixa anual
14.21 39.75
- Fechamento anterior
- 20.79
- Open
- 20.12
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- Low
- 18.79
- High
- 39.75
- Volume
- 3.184 K
- Mudança diária
- 84.22%
- Mudança mensal
- 90.36%
- Mudança de 6 meses
- 86.83%
- Mudança anual
- 44.53%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh