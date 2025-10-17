- Visão do mercado
FDHT: Fidelity Digital Health ETF
A taxa do FDHT para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.48 e o mais alto foi 21.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity Digital Health ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FDHT hoje?
Hoje Fidelity Digital Health ETF (FDHT) está avaliado em 21.48. O instrumento é negociado dentro de 21.48 - 21.76, o fechamento de ontem foi 21.47, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FDHT em tempo real.
As ações de Fidelity Digital Health ETF pagam dividendos?
Atualmente Fidelity Digital Health ETF está avaliado em 21.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.10% e USD. Monitore os movimentos de FDHT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FDHT?
Você pode comprar ações de Fidelity Digital Health ETF (FDHT) pelo preço atual 21.48. Ordens geralmente são executadas perto de 21.48 ou 21.78, enquanto 5 e -0.83% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FDHT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FDHT?
Investir em Fidelity Digital Health ETF envolve considerar a faixa anual 16.84 - 22.17 e o preço atual 21.48. Muitos comparam -0.79% e 9.37% antes de enviar ordens em 21.48 ou 21.78. Estude as mudanças diárias de preço de FDHT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Fidelity Digital Health ETF?
O maior preço de Fidelity Digital Health ETF (FDHT) no último ano foi 22.17. As ações oscilaram bastante dentro de 16.84 - 22.17, e a comparação com 21.47 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity Digital Health ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Fidelity Digital Health ETF?
O menor preço de Fidelity Digital Health ETF (FDHT) no ano foi 16.84. A comparação com o preço atual 21.48 e 16.84 - 22.17 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FDHT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FDHT?
No passado Fidelity Digital Health ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.47 e 8.10% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.47
- Open
- 21.66
- Bid
- 21.48
- Ask
- 21.78
- Low
- 21.48
- High
- 21.76
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- -0.79%
- Mudança de 6 meses
- 9.37%
- Mudança anual
- 8.10%
