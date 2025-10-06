- Visão do mercado
EVAV: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou
A taxa do EVAV para hoje mudou para -2.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.28 e o mais alto foi 34.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EVAV hoje?
Hoje Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou (EVAV) está avaliado em 33.36. O instrumento é negociado dentro de 33.28 - 34.14, o fechamento de ontem foi 34.25, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EVAV em tempo real.
As ações de Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou pagam dividendos?
Atualmente Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou está avaliado em 33.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 83.20% e USD. Monitore os movimentos de EVAV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EVAV?
Você pode comprar ações de Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou (EVAV) pelo preço atual 33.36. Ordens geralmente são executadas perto de 33.36 ou 33.66, enquanto 10 e -2.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EVAV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EVAV?
Investir em Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou envolve considerar a faixa anual 11.71 - 39.44 e o preço atual 33.36. Muitos comparam 0.21% e 107.85% antes de enviar ordens em 33.36 ou 33.66. Estude as mudanças diárias de preço de EVAV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares?
O maior preço de Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) no último ano foi 39.44. As ações oscilaram bastante dentro de 11.71 - 39.44, e a comparação com 34.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares?
O menor preço de Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) no ano foi 11.71. A comparação com o preço atual 33.36 e 11.71 - 39.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EVAV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EVAV?
No passado Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.25 e 83.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.25
- Open
- 34.14
- Bid
- 33.36
- Ask
- 33.66
- Low
- 33.28
- High
- 34.14
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -2.60%
- Mudança mensal
- 0.21%
- Mudança de 6 meses
- 107.85%
- Mudança anual
- 83.20%