EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares
9.34 USD 0.19 (1.99%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EBR para hoje mudou para -1.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.24 e o mais alto foi 9.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EBR Notícias
Faixa diária
9.24 9.39
Faixa anual
5.46 9.54
- Fechamento anterior
- 9.53
- Open
- 9.37
- Bid
- 9.34
- Ask
- 9.64
- Low
- 9.24
- High
- 9.39
- Volume
- 1.222 K
- Mudança diária
- -1.99%
- Mudança mensal
- 15.45%
- Mudança de 6 meses
- 31.55%
- Mudança anual
- 27.77%
