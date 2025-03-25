Moedas / DATS
DATS: DatChat Inc
2.23 USD 0.13 (5.51%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DATS para hoje mudou para -5.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.22 e o mais alto foi 2.34.
Veja a dinâmica do par de moedas DatChat Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DATS Notícias
- Ethereum As The Default Crypto Backbone: The Real Reason Behind Tom Lee’s Pick
- DatChat rebrands as Myseum ahead of Nasdaq symbol change
- DatChat secures Canadian patent for electronic content transformation
- DatChat’s Subsidiary RPM Interactive Files Registration Statement for Proposed Initial Public Offering
- Nasdaq Gains 50 Points; US New Home Sales Rise In February - CNS Pharma (NASDAQ:CNSP), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- Why DatChat (DATS) Stock Is Skyrocketing - DatChat (NASDAQ:DATS)
- US Stocks Mixed; Core & Main Posts Downbeat Earnings - Core & Main (NYSE:CNM), IMAC Hldgs (NASDAQ:BACK)
Faixa diária
2.22 2.34
Faixa anual
1.11 9.34
- Fechamento anterior
- 2.36
- Open
- 2.34
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Low
- 2.22
- High
- 2.34
- Volume
- 68
- Mudança diária
- -5.51%
- Mudança mensal
- -4.70%
- Mudança de 6 meses
- -3.04%
- Mudança anual
- 76.98%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh