Moedas / COOP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
COOP: Mr. Cooper Group Inc
218.56 USD 2.34 (1.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do COOP para hoje mudou para -1.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 216.31 e o mais alto foi 221.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Mr. Cooper Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COOP Notícias
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Lower rates are good for Rocket Companies, BofA analysts say
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Citigroup, Home Depot, Rocket Companies And A Tech Stock On CNBC's 'Final Trades' - Citigroup (NYSE:C), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- loanDepot stock jumps after Citron Research sees significant upside
- Rocket, Mr. Cooper Stocks Rally After Merger Approval, Rate Cut Hopes Lift Market Mood - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Mr. Cooper stockholders approve merger with Rocket Companies
- Just A Whisper Of Lower Rates Already Sweetens These Stocks
- A Whipsaw Week
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Mr Cooper (COOP) Up 17.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Homebuilder stocks surge as Powell signals potential rate cut
- Mr. Cooper Group provides supplemental merger disclosures amid shareholder lawsuits
- Rocket Companies: Not Cheap, But Not The Same Business, Either (Rating Upgrade) (NYSE:RKT)
- Mr. Cooper Group stock hits all-time high at 194.44 USD
- Rocket And Mr. Cooper: A Transformative, Synergy-Rich Merger (RKT)
- Homebuilder and mortgage stocks surge after soft jobs data
- Mr. Cooper Group stock hits all-time high at 179.36 USD
- Third Point Q2 2025 Investor Letter
- Mr. Cooper Posts Q2 Revenue Miss
- MCN: The Yield Is Nice, But This Fund Is Hard To Recommend
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- Mr. Cooper Q2 Earnings & Revenues Miss, Expenses Rise Y/Y
Faixa diária
216.31 221.69
Faixa anual
84.68 234.73
- Fechamento anterior
- 220.90
- Open
- 218.48
- Bid
- 218.56
- Ask
- 218.86
- Low
- 216.31
- High
- 221.69
- Volume
- 95
- Mudança diária
- -1.06%
- Mudança mensal
- 19.27%
- Mudança de 6 meses
- 82.67%
- Mudança anual
- 138.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh