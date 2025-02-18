Moedas / CLCO
CLCO: Cool Company Ltd
7.90 USD 0.24 (3.13%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLCO para hoje mudou para 3.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.73 e o mais alto foi 7.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Cool Company Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CLCO Notícias
Faixa diária
7.73 7.90
Faixa anual
4.51 11.71
- Fechamento anterior
- 7.66
- Open
- 7.73
- Bid
- 7.90
- Ask
- 8.20
- Low
- 7.73
- High
- 7.90
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 3.13%
- Mudança mensal
- 0.51%
- Mudança de 6 meses
- 45.76%
- Mudança anual
- -28.83%
