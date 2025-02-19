- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CIL: VictoryShares International Volatility Wtd ETF
A taxa do CIL para hoje mudou para -0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.08 e o mais alto foi 51.08.
Veja a dinâmica do par de moedas VictoryShares International Volatility Wtd ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
CIL Notícias
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- CIL: Flourishing This Year, But Not A Great Buy At This Juncture (CIL)
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- Will High Tariffs Push The U.S. Into Recession?
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CIL hoje?
Hoje VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) está avaliado em 51.08. O instrumento é negociado dentro de -0.99%, o fechamento de ontem foi 51.59, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIL em tempo real.
As ações de VictoryShares International Volatility Wtd ETF pagam dividendos?
Atualmente VictoryShares International Volatility Wtd ETF está avaliado em 51.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.17% e USD. Monitore os movimentos de CIL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CIL?
Você pode comprar ações de VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) pelo preço atual 51.08. Ordens geralmente são executadas perto de 51.08 ou 51.38, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CIL?
Investir em VictoryShares International Volatility Wtd ETF envolve considerar a faixa anual 41.19 - 51.89 e o preço atual 51.08. Muitos comparam -0.18% e 12.34% antes de enviar ordens em 51.08 ou 51.38. Estude as mudanças diárias de preço de CIL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VictoryShares International Volatility Wtd ETF?
O maior preço de VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) no último ano foi 51.89. As ações oscilaram bastante dentro de 41.19 - 51.89, e a comparação com 51.59 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VictoryShares International Volatility Wtd ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VictoryShares International Volatility Wtd ETF?
O menor preço de VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) no ano foi 41.19. A comparação com o preço atual 51.08 e 41.19 - 51.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIL?
No passado VictoryShares International Volatility Wtd ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 51.59 e 14.17% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 51.59
- Open
- 51.08
- Bid
- 51.08
- Ask
- 51.38
- Low
- 51.08
- High
- 51.08
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.99%
- Mudança mensal
- -0.18%
- Mudança de 6 meses
- 12.34%
- Mudança anual
- 14.17%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8