CHN: China Fund Inc (The)
A taxa do CHN para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.65 e o mais alto foi 17.93.
Veja a dinâmica do par de moedas China Fund Inc (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CHN Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CHN hoje?
Hoje China Fund Inc (The) (CHN) está avaliado em 17.79. O instrumento é negociado dentro de 17.65 - 17.93, o fechamento de ontem foi 17.76, e o volume de negociação atingiu 49. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHN em tempo real.
As ações de China Fund Inc (The) pagam dividendos?
Atualmente China Fund Inc (The) está avaliado em 17.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 41.41% e USD. Monitore os movimentos de CHN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CHN?
Você pode comprar ações de China Fund Inc (The) (CHN) pelo preço atual 17.79. Ordens geralmente são executadas perto de 17.79 ou 18.09, enquanto 49 e 0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CHN?
Investir em China Fund Inc (The) envolve considerar a faixa anual 10.60 - 18.88 e o preço atual 17.79. Muitos comparam -2.52% e 47.63% antes de enviar ordens em 17.79 ou 18.09. Estude as mudanças diárias de preço de CHN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações China Fund, Inc.?
O maior preço de China Fund, Inc. (CHN) no último ano foi 18.88. As ações oscilaram bastante dentro de 10.60 - 18.88, e a comparação com 17.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de China Fund Inc (The) no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações China Fund, Inc.?
O menor preço de China Fund, Inc. (CHN) no ano foi 10.60. A comparação com o preço atual 17.79 e 10.60 - 18.88 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHN?
No passado China Fund Inc (The) passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.76 e 41.41% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.76
- Open
- 17.78
- Bid
- 17.79
- Ask
- 18.09
- Low
- 17.65
- High
- 17.93
- Volume
- 49
- Mudança diária
- 0.17%
- Mudança mensal
- -2.52%
- Mudança de 6 meses
- 47.63%
- Mudança anual
- 41.41%
- Atu.
-
- Projeç.
- -4.625 milh
- Prév.
- 3.524 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.310 milh
- Prév.
- -0.703 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.613%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.