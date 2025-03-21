Moedas / CFSB
CFSB: CFSB Bancorp Inc
14.04 USD 0.01 (0.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CFSB para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.02 e o mais alto foi 14.14.
Veja a dinâmica do par de moedas CFSB Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CFSB Notícias
Faixa diária
14.02 14.14
Faixa anual
6.43 14.24
- Fechamento anterior
- 14.05
- Open
- 14.14
- Bid
- 14.04
- Ask
- 14.34
- Low
- 14.02
- High
- 14.14
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.07%
- Mudança mensal
- 0.50%
- Mudança de 6 meses
- 76.83%
- Mudança anual
- 106.77%
