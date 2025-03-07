- Visão do mercado
CCIA: Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due
A taxa do CCIA para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.06 e o mais alto foi 25.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CCIA Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CCIA hoje?
Hoje Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due (CCIA) está avaliado em 25.11. O instrumento é negociado dentro de 25.06 - 25.11, o fechamento de ontem foi 25.06, e o volume de negociação atingiu 69. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CCIA em tempo real.
As ações de Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due pagam dividendos?
Atualmente Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due está avaliado em 25.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.83% e USD. Monitore os movimentos de CCIA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CCIA?
Você pode comprar ações de Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due (CCIA) pelo preço atual 25.11. Ordens geralmente são executadas perto de 25.11 ou 25.41, enquanto 69 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CCIA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CCIA?
Investir em Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due envolve considerar a faixa anual 24.97 - 27.45 e o preço atual 25.11. Muitos comparam -1.06% e -1.34% antes de enviar ordens em 25.11 ou 25.41. Estude as mudanças diárias de preço de CCIA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Carlyle Credit Income Fund?
O maior preço de Carlyle Credit Income Fund (CCIA) no último ano foi 27.45. As ações oscilaram bastante dentro de 24.97 - 27.45, e a comparação com 25.06 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Carlyle Credit Income Fund?
O menor preço de Carlyle Credit Income Fund (CCIA) no ano foi 24.97. A comparação com o preço atual 25.11 e 24.97 - 27.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CCIA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CCIA?
No passado Carlyle Credit Income Fund 8.75% Series A Preferred Shares due passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.06 e -2.83% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.06
- 25.06
- Open
- 25.06
- Bid
- 25.11
- Ask
- 25.41
- Low
- 25.06
- High
- 25.11
- Volume
- 69
- Mudança diária
- 0.20%
- 0.20%
- Mudança mensal
- -1.06%
- Mudança de 6 meses
- -1.34%
- -1.34%
- Mudança anual
- -2.83%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.2%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.7%
- Prév.
- 2.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.2%
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.7%
- Prév.
- 2.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.3%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.9%
- Prév.
- 0.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 420
- Atu.
-
- Projeç.
- 550
- 550
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.