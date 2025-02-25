- Visão do mercado
BSMP: Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
A taxa do BSMP para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.52 e o mais alto foi 24.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BSMP Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSMP hoje?
Hoje Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) está avaliado em 24.53. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 24.53, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSMP em tempo real.
As ações de Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF está avaliado em 24.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.33% e USD. Monitore os movimentos de BSMP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSMP?
Você pode comprar ações de Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) pelo preço atual 24.53. Ordens geralmente são executadas perto de 24.53 ou 24.83, enquanto 7 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSMP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSMP?
Investir em Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF envolve considerar a faixa anual 24.26 - 24.74 e o preço atual 24.53. Muitos comparam 0.12% e 0.20% antes de enviar ordens em 24.53 ou 24.83. Estude as mudanças diárias de preço de BSMP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF?
O maior preço de Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) no último ano foi 24.74. As ações oscilaram bastante dentro de 24.26 - 24.74, e a comparação com 24.53 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF?
O menor preço de Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) no ano foi 24.26. A comparação com o preço atual 24.53 e 24.26 - 24.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSMP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSMP?
No passado Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.53 e 0.33% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.53
- Open
- 24.53
- Bid
- 24.53
- Ask
- 24.83
- Low
- 24.52
- High
- 24.53
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.12%
- Mudança de 6 meses
- 0.20%
- Mudança anual
- 0.33%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8