CotaçõesSeções
Moedas / BSJP
Voltar para Ações

BSJP: Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

23.06 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BSJP para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.04 e o mais alto foi 23.07.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSJP Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BSJP hoje?

Hoje Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) está avaliado em 23.06. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 23.07, e o volume de negociação atingiu 147. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSJP em tempo real.

As ações de Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF está avaliado em 23.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.17% e USD. Monitore os movimentos de BSJP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BSJP?

Você pode comprar ações de Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) pelo preço atual 23.06. Ordens geralmente são executadas perto de 23.06 ou 23.36, enquanto 147 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSJP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BSJP?

Investir em Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF envolve considerar a faixa anual 22.58 - 23.23 e o preço atual 23.06. Muitos comparam -0.04% e 0.04% antes de enviar ordens em 23.06 ou 23.36. Estude as mudanças diárias de preço de BSJP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Guggenheim BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF?

O maior preço de Guggenheim BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) no último ano foi 23.23. As ações oscilaram bastante dentro de 22.58 - 23.23, e a comparação com 23.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Guggenheim BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF?

O menor preço de Guggenheim BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) no ano foi 22.58. A comparação com o preço atual 23.06 e 22.58 - 23.23 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSJP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSJP?

No passado Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.07 e -0.17% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.04 23.07
Faixa anual
22.58 23.23
Fechamento anterior
23.07
Open
23.04
Bid
23.06
Ask
23.36
Low
23.04
High
23.07
Volume
147
Mudança diária
-0.04%
Mudança mensal
-0.04%
Mudança de 6 meses
0.04%
Mudança anual
-0.17%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8