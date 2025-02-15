Moedas / BRDG
BRDG: Bridge Investment Group Holdings Inc Class A
9.64 USD 0.01 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRDG para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.62 e o mais alto foi 9.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Bridge Investment Group Holdings Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BRDG Notícias
- Bridge Investment Group Q2 2025 slides: Revenue down 8%, AUM grows 3%
- Is the Options Market Predicting a Spike in Bridge Investment Stock?
- Bridge investment group CEO Slager sells $288,896 in stock
- Bridge investment group CFO sells $11,956 in BRDG stock
- Bridge Investment Group’s Allara sells $203,751 in BRDG stock
- Bridge Investment Group unit acquires $83.5 million industrial portfolio
- Invesco Commercial Real Estate Finance Trust, Inc. ("INCREF") Provides $354.6M To Refinance Industrial Portfolio
- Bridge Investment Group announces merger agreement with Apollo
- Root And ZoomInfo Are Among Top 8 Mid-Cap Gainers Last Week (Feb 24-Feb 28): Are The Others In Your Portfolio? - Root (NASDAQ:ROOT), ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI)
- Palantir Extends Losses, Microsoft Slides: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Apollo Expands Real Estate Empire with $1.5 Billion Bridge Takeover - Bridge Investment Group (NYSE:BRDG)
- Apollo Global Management Shores Up Real Estate Assets With Bridge Investment Group Acquisition - TipRanks.com
- Apollo fills real-estate gap with $1.5 billion Bridge Investment deal
- Proven Investment Strategies And $49.2 Billion In AUM Make Bridge A Buy (NYSE:BRDG)
Faixa diária
9.62 9.72
Faixa anual
7.12 11.69
- Fechamento anterior
- 9.65
- Open
- 9.64
- Bid
- 9.64
- Ask
- 9.94
- Low
- 9.62
- High
- 9.72
- Volume
- 1.386 K
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- -2.13%
- Mudança de 6 meses
- -8.54%
- Mudança anual
- 16.71%
