Moedas / ATUS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ATUS: Altice USA Inc Class A
2.69 USD 0.16 (6.32%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATUS para hoje mudou para 6.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.57 e o mais alto foi 2.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Altice USA Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATUS Notícias
- Ciena's Stock Skyrockets 143% in 12 Months: Is More Upside Left?
- Goldman Sachs starts telecom stocks: AT&T and 2 more started at Buy, 2 rated Sell
- Goldman Sachs downgrades Altice USA stock to Sell on competitive pressures
- Columbia High Yield Bond Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:INEAX)
- Company News for Aug 8, 2025
- Altice USA, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ATUS)
- Altice USA, Inc. (ATUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Altice USA (ATUS) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Altice USA, Inc. (ATUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Altice USA posts earnings miss, improved broadband trends
- Altice USA Q2 2025 slides: subscriber losses narrow as fiber penetration grows
- Altice Portugal cuts 1,000 jobs as AI implementation renders roles redundant - Bloomberg
- Lumentum (LITE) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Comcast: A Broadband Reset Cannot Be Half-Hearted (NASDAQ:CMCSA)
- Analysts Estimate Altice USA, Inc. (ATUS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Charter is bleeding internet subscribers — and the stock could see its worst day ever
- Stock Market Today: Midday Movers; Goldman Warns on Speculation; Vanguard Cuts U.S. Growth Forecast
- Altice: Beneficial Sale, But Many Challenges (Rating Downgrade)
- Altice USA secures $1 billion asset-backed loan facility
- Altice USA Stock: The Core Problem Isn't Broadband, It's Wireless (NYSE:ATUS)
- Altice USA to Hold Conference Call to Discuss Q2 2025 Results
- Altice USA shareholders approve board and executive pay
- Optimum introduces Bango-powered subscription bundles
- Google, Eli Lilly lead Friday’s market cap stock movers
Faixa diária
2.57 2.72
Faixa anual
1.95 3.20
- Fechamento anterior
- 2.53
- Open
- 2.59
- Bid
- 2.69
- Ask
- 2.99
- Low
- 2.57
- High
- 2.72
- Volume
- 3.130 K
- Mudança diária
- 6.32%
- Mudança mensal
- 19.03%
- Mudança de 6 meses
- 1.51%
- Mudança anual
- 8.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh