Moedas / ARKC
ARKC: EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E
33.90 USD 0.09 (0.26%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARKC para hoje mudou para -0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.53 e o mais alto foi 33.90.
Veja a dinâmica do par de moedas EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
33.53 33.90
Faixa anual
29.04 46.95
- Fechamento anterior
- 33.99
- Open
- 33.53
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- Low
- 33.53
- High
- 33.90
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.26%
- Mudança mensal
- -2.64%
- Mudança de 6 meses
- 14.03%
- Mudança anual
- -17.16%
