AMBI: Ambipar Emergency Response Class A
A taxa do AMBI para hoje mudou para 11.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.09 e o mais alto foi 1.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Ambipar Emergency Response Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMBI Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AMBI hoje?
Hoje Ambipar Emergency Response Class A (AMBI) está avaliado em 1.20. O instrumento é negociado dentro de 1.09 - 1.38, o fechamento de ontem foi 1.08, e o volume de negociação atingiu 816. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AMBI em tempo real.
As ações de Ambipar Emergency Response Class A pagam dividendos?
Atualmente Ambipar Emergency Response Class A está avaliado em 1.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -80.55% e USD. Monitore os movimentos de AMBI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AMBI?
Você pode comprar ações de Ambipar Emergency Response Class A (AMBI) pelo preço atual 1.20. Ordens geralmente são executadas perto de 1.20 ou 1.50, enquanto 816 e 10.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AMBI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AMBI?
Investir em Ambipar Emergency Response Class A envolve considerar a faixa anual 0.72 - 7.12 e o preço atual 1.20. Muitos comparam 44.58% e -74.25% antes de enviar ordens em 1.20 ou 1.50. Estude as mudanças diárias de preço de AMBI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Ambipar Emergency Response?
O maior preço de Ambipar Emergency Response (AMBI) no último ano foi 7.12. As ações oscilaram bastante dentro de 0.72 - 7.12, e a comparação com 1.08 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ambipar Emergency Response Class A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Ambipar Emergency Response?
O menor preço de Ambipar Emergency Response (AMBI) no ano foi 0.72. A comparação com o preço atual 1.20 e 0.72 - 7.12 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AMBI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AMBI?
No passado Ambipar Emergency Response Class A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.08 e -80.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.08
- Open
- 1.09
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Low
- 1.09
- High
- 1.38
- Volume
- 816
- Mudança diária
- 11.11%
- Mudança mensal
- 44.58%
- Mudança de 6 meses
- -74.25%
- Mudança anual
- -80.55%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.576%
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
- $0.36 bilh
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $18.05 bilh