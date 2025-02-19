Moedas / ALTR
ALTR: Altair Engineering Inc - Class A
111.85 USD 0.16 (0.14%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALTR para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 111.69 e o mais alto foi 111.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Altair Engineering Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ALTR Notícias
Faixa diária
111.69 111.91
Faixa anual
77.41 113.12
- Fechamento anterior
- 111.69
- Open
- 111.80
- Bid
- 111.85
- Ask
- 112.15
- Low
- 111.69
- High
- 111.91
- Volume
- 1.284 K
- Mudança diária
- 0.14%
- Mudança mensal
- 0.23%
- Mudança de 6 meses
- 17.60%
- Mudança anual
- 29.67%
