ACCD: Accolade Inc
7.02 USD 0.01 (0.14%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACCD para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.01 e o mais alto foi 7.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Accolade Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ACCD Notícias
Faixa diária
7.01 7.03
Faixa anual
3.08 8.05
- Fechamento anterior
- 7.03
- Open
- 7.02
- Bid
- 7.02
- Ask
- 7.32
- Low
- 7.01
- High
- 7.03
- Volume
- 2.646 K
- Mudança diária
- -0.14%
- Mudança mensal
- 0.43%
- Mudança de 6 meses
- 115.34%
- Mudança anual
- -6.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh