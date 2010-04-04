SimSim Control Deal MT5

O utilitário abre negociações com base nos sinais dos indicadores da série "SimSim ARROW".



O utilitário funciona exclusivamente em conjunto com os indicadores da série "SimSim ARROW".

Cada um destes indicadores tem um parâmetro: "Negociações: Sem negociações, Compra e venda, Apenas compra, Apenas venda".

Se este parâmetro for definido como: "Comprar e vender ou apenas comprar ou apenas vender", os sinais dos indicadores são enviados para o utilitário através de variáveis ​​globais, o que permite abrir negociações.



Opções do utilitário.

Pr _ FixLot = 0.0 Abrir transações com lote fixo. Pr _ Risk = 0.0% Abrir transações por percentual de risco. Cálculo: LOTE = Item máximo da ferramenta * Pr _ Risk/100. Pr _ Fix = 0.0% Percentual do saldo atual para fixação de lucros. Se o percentual> 100, já não é um percentual para um perito, o valor em moeda de depósito. Se os lucros atingirem o percentual especificado de lucro ou valor específico, todas as transações são fechadas e o trabalho continua.. Pr _ HourBegin = 00.00 Horas e minutos de início do comércio (HH.MM). PR _ HourEnd = 23.59 Horas e minutos de fim do comércio (HH.MM)

A partir da versão 1.2 são introduzidos novos parâmetros para acompanhar as transações.

Pr _ Prof = 0.0 Nível de profito em pipas ou unidades SrHiLow Pr _ Stop = 0.0 Nível de pé em pipas ou unidades SrHiLow Pr _ Breakeven = 0.0 Nível de instalação sem danos para proteger o lucro em pipas ou unidades SrHiLow Pr _ TrallProff = 0.0 para transações se o lucro atual em pipas for maior que PR _ TrallProfx ou unidades SrHiLow Pr _ TrallLoss = 0.0 Trailing Stop para transações se o lucro atual em pipas for menor que PR _ TrallLoss ou unidades SrHiLow Pr _ PerHiLow = 300 Número de BAR para calcular a média de SrHiLow Pr _ MaxOrders = 500 Número máximo de transações abertas Pr _ DopStep = 25 Tamanho do passo para grade de transações adicionais em pipas



Utilizar o valor SrHiLow para os níveis de stop, lucro, etc. é muito mais conveniente do que apenas pips.

É difícil definir o tamanho do lucro em pips para diferentes períodos de tempo. Para 5 minutos e 6 horas, são provavelmente diferentes. E se especificar em SrHiLow, torna-se muito lógico.

SrHiLow é o valor médio (máximo - mínimo) do período, para o período = Pr_PerHiLow.



Por exemplo, a média de SrHiLow em pips para AUDUSD:

M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986

Se, por exemplo, o nível de lucro em (SrHiLow) = 3, então para M5 será: 3*28 = 74 pips, e para H3: 3*214=642 pips



Por exemplo, a média de SrHiLow em pips para XAUUSD:

M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093

Lucro XAUUSD (SrHiLow) = 5, para lucro M10: 5*411=2055 pips, e para H6: 5*2958=14790 pips

Se o valor do parâmetro estiver entre 0,001 e 10,0, o parâmetro será especificado em unidades SrHiLow. Este intervalo será suficiente para o trabalho.

Se o valor do parâmetro for superior a 10, será especificado em pips.

Exemplo de parâmetros: Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0,5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3

Muito conveniente, esta relação será para todos os períodos, o valor do parâmetro é multiplicado por SrHiLow e os números serão em pips. Lista de indicadores da série "SimSim ARROW":

Inicialmente, a utilidade foi concebida como uma “Comércio de Controlo”, e foi aberta uma posição com um lote mínimo com base no sinal do indicador. Esta etapa dá ao trader a oportunidade de entrar suavemente no mercado, como se estivesse a testar as águas antes de nadar. Depois, à medida que o trader ganha confiança nas suas ações, ganha liberdade para aumentar o tamanho do lote, o que lhe permite adaptar-se ao ritmo do mercado e aumentar a sua posição. Tal algoritmo não só facilita o processo de negociação, como também será um auxiliar indispensável, lembrando-lhe a importância do tamanho e da medida em cada etapa. Combinando simplicidade e funcionalidade, o utilitário assume a forma não só de uma ferramenta, mas de um fiel companheiro no mundo das oportunidades financeiras.