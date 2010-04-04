SimSim Control Deal MT5

O utilitário abre negociações com base nos sinais dos indicadores da série "SimSim ARROW".


O utilitário funciona exclusivamente em conjunto com os indicadores da série "SimSim ARROW".
Cada um destes indicadores tem um parâmetro: "Negociações: Sem negociações, Compra e venda, Apenas compra, Apenas venda".
Se este parâmetro for definido como: "Comprar e vender ou apenas comprar ou apenas vender", os sinais dos indicadores são enviados para o utilitário através de variáveis ​​globais, o que permite abrir negociações.

Opções do utilitário.
  1. Pr _ FixLot = 0.0 Abrir transações com lote fixo.
  2. Pr _ Risk = 0.0% Abrir transações por percentual de risco. Cálculo: LOTE = Item máximo da ferramenta * Pr _ Risk/100.
  3. Pr _ Fix = 0.0% Percentual do saldo atual para fixação de lucros. Se o percentual> 100, já não é um percentual para um perito, o valor em moeda de depósito. Se os lucros atingirem o percentual especificado de lucro ou valor específico, todas as transações são fechadas e o trabalho continua..
  4. Pr _ HourBegin = 00.00 Horas e minutos de início do comércio (HH.MM).
  5. PR _ HourEnd = 23.59 Horas e minutos de fim do comércio (HH.MM)

A partir da versão 1.2 são introduzidos novos parâmetros para acompanhar as transações.
  1.   Pr _ Prof = 0.0 Nível de profito em pipas ou unidades SrHiLow
  2.   Pr _ Stop = 0.0 Nível de pé em pipas ou unidades SrHiLow
  3.   Pr _ Breakeven = 0.0 Nível de instalação sem danos para proteger o lucro em pipas ou unidades SrHiLow
  4.   Pr _ TrallProff = 0.0 para transações se o lucro atual em pipas for maior que PR _ TrallProfx ou unidades SrHiLow
  5.   Pr _ TrallLoss = 0.0 Trailing Stop para transações se o lucro atual em pipas for menor que PR _ TrallLoss ou unidades SrHiLow
  6.   Pr _ PerHiLow = 300 Número de BAR para calcular a média de SrHiLow
  7.   Pr _ MaxOrders = 500 Número máximo de transações abertas
  8.   Pr _ DopStep = 25 Tamanho do passo para grade de transações adicionais em pipas


    Utilizar o valor SrHiLow para os níveis de stop, lucro, etc. é muito mais conveniente do que apenas pips.
    É difícil definir o tamanho do lucro em pips para diferentes períodos de tempo. Para 5 minutos e 6 horas, são provavelmente diferentes. E se especificar em SrHiLow, torna-se muito lógico.
    SrHiLow é o valor médio (máximo - mínimo) do período, para o período = Pr_PerHiLow.

    Por exemplo, a média de SrHiLow em pips para AUDUSD:
    M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986
    Se, por exemplo, o nível de lucro em (SrHiLow) = 3, então para M5 será: 3*28 = 74 pips, e para H3: 3*214=642 pips

    Por exemplo, a média de SrHiLow em pips para XAUUSD:
    M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093
    Lucro XAUUSD (SrHiLow) = 5, para lucro M10: 5*411=2055 pips, e para H6: 5*2958=14790 pips

    Se o valor do parâmetro estiver entre 0,001 e 10,0, o parâmetro será especificado em unidades SrHiLow. Este intervalo será suficiente para o trabalho.
    Se o valor do parâmetro for superior a 10, será especificado em pips.
    Exemplo de parâmetros: Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0,5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3
    Muito conveniente, esta relação será para todos os períodos, o valor do parâmetro é multiplicado por SrHiLow e os números serão em pips.

    Lista de indicadores da série "SimSim ARROW":

    1. SimSim ARROW CCI
    2. SimSim ARROW ADX
    3. SimSim ARROW BEARPower
    4. SimSim ARROW BULLSPower
    5. SimSim ARROW 2MA
    6. SimSim ARROW MACD
    7. SimSim ARROW RSI
    8. SimSim ARROW Stochastic
    9. SimSim ARROW Momentum
    10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
    11. SimSim ARROW Simple Signal
    12. SimSim ARROW Ichimoku
    13. SimSim ARROW DEMA
    14. SimSim ARROW TEMA
      Inicialmente, a utilidade foi concebida como uma “Comércio de Controlo”, e foi aberta uma posição com um lote mínimo com base no sinal do indicador. Esta etapa dá ao trader a oportunidade de entrar suavemente no mercado, como se estivesse a testar as águas antes de nadar. Depois, à medida que o trader ganha confiança nas suas ações, ganha liberdade para aumentar o tamanho do lote, o que lhe permite adaptar-se ao ritmo do mercado e aumentar a sua posição. Tal algoritmo não só facilita o processo de negociação, como também será um auxiliar indispensável, lembrando-lhe a importância do tamanho e da medida em cada etapa. Combinando simplicidade e funcionalidade, o utilitário assume a forma não só de uma ferramenta, mas de um fiel companheiro no mundo das oportunidades financeiras.

      Mais do autor
      SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
      Aleksandr Tyunev
      Utilitários
      O utilitário funciona com linhas horizontais: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Estas linhas, que têm nomes estritamente fixos, são desenhadas pelo trader de forma independente em qualquer gráfico no seu terminal. Existem opções para criar todas as linhas de uma só vez ou selecionar qualquer uma das quatro. O propósito das linhas torna-se óbvio quando olhamos para os seus nomes. As linhas Prof1 e Prof2 indicam os níveis de Take Profit para a transação, mas são apresentadas de forma visual, o que faci
      SimSim Control Deal
      Aleksandr Tyunev
      Utilitários
      O utilitário abre negociações com base em sinais da série de indicadores "SimSim ARROW". Versão para MetaTrader 5 O utilitário funciona exclusivamente em conjunto com os indicadores da série " SimSim ARROW ". Cada um destes indicadores tem um parâmetro: "Negociações: Sem negociações, Compra e venda, Apenas compra, Apenas venda". Se este parâmetro for definido como: "Comprar e vender ou apenas comprar ou apenas vender", os sinais dos indicadores são enviados para o utilitário através de variáv
      FREE
      SimSim Expert Assistant
      Aleksandr Tyunev
      Utilitários
      "SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
      FREE
      SimSim arrow open up or down
      Aleksandr Tyunev
      5 (1)
      Indicadores
      Seta SimSim aberta para cima ou para baixo O indicador calcula e resume os dados de 23 indicadores padrão. Quais indicadores padrão usar, o profissional escolhe a si mesmo. Como resultado do cálculo, obtemos o nível de sinal atual. Valores positivos do sinal indicam uma possível compra, valores negativos indicam uma venda.  O indicador implementa um sistema de teste que pode ser testado baixando a versão demo. Um indicador pode ser um bom complemento para sua estratégia de negociação. O ind
      SimSim Histogram open up or down
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      SimSim Histogram open up or down O indicador calcula e resume os dados de 25 indicadores padrão. Quais indicadores padrão usar, o profissional determina por si mesmo. Como resultado do cálculo, obtemos o nível atual do sinal e colorimos o histograma por cor: compra, venda ou valor neutro. O indicador implementa um sistema de teste que pode ser testado baixando a versão demo. Um indicador pode ser um bom complemento para sua estratégia de negociação. PRIMEIRA AVALIAÇÃO DO TESTE - ENTÃO ALUGUEL
      SimSim Tournament Currency Strength Table
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
      SimSim Histogram and Arrow UpDown
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      O indicador calcula e resume os dados de 25 indicadores padrão. Como resultado do cálculo, obtemos o nível atual do sinal. Nos parâmetros de entrada, indique o nível mínimo de sinal. Este nível é exibido como um histograma (indicador principal) e setas indicadoras (segundo indicador). Valores positivos do sinal indicam uma possível compra, valores negativos indicam uma venda.  O indicador implementa um sistema de teste que pode ser testado baixando a versão demo. E o usuário principal escolhe
      SimSim Waves Indicator
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      Indicador. "Onda indicadora ou Indicador Ma". Usando 23 indicadores padrão e o algoritmo do autor, os níveis de compras (de 0 a +100) e vendas (de 0 a -100) são calculados. Em seguida, usando os níveis calculados, o "Indicador de onda" desenha uma onda com 21 médias móveis. O número da onda é igual ao período médio dos níveis calculados. Ondas # 1 - 7 médias móveis rápidas Ondas das médias móveis 8 -14 médias Ondas das médias móveis lentas nº 15-21 Olhando para os números desenhados pelo indi
      SimSim Trading Arrow
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
      SimSim Trading Line
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
      SimSim Trading Histogram
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
      SimSim Trading Simple Signal
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
      SimSim Line KijunSen Plus MA
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      Um indicador muito simples, mas eficaz. Baseia-se na linha KijunSen do indicador Ichimoku e na MA média construída nesta linha. Sinal de compra ou venda: este é o ponto de interseção de duas linhas!!! Eu mesmo costumo usar a linha KijunSen do indicador Ichimoku para negociação, se o preço for MAIS ALTO, considero apenas COMPRAS, se apenas VENDAS for INFERIOR. E depois de fazer a média da linha KijunSen e formar a linha KijunSen MA, surgiram os pontos de interseção das duas linhas, o que pode ser
      SimSim Arrow CCI
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      O SimSim Arrow CCI é um indicador padrão "Commodity Channel Index", mas numa versão de seta. Versão para MetaTrader 5 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta. Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor Zero. Alterar o nível zero do indicador, mais e menos é possível. O indicador gera um sinal quando o preço cruza a linha de nível zero +- Delta. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão aberta
      SimSim Arrow RSI
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      O SimSim Arrow RSI é um indicador padrão de "Índice de Força Relativa", mas uma versão de seta. Versão para MetaTrader 5 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta. Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor 50. É possível alterar o nível do indicador 50, mais e menos. O indicador gera um sinal quando o preço cruza a linha de nível = 50 +- Delta. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abert
      SimSim Arrow BEARPower
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      O SimSim Arrow BEAR é um indicador padrão "Bears Power", mas uma versão de seta. Versão para MetaTrader 5 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta. Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor Zero. Alterar o nível zero do indicador, mais e menos é possível. O indicador gera um sinal quando o preço cruza a linha zero +- Delta. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas automaticamente.
      SimSim Arrow BULLSPower
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      O SimSim Arrow BULLS é um indicador padrão "Bulls Power", mas em versão seta. Versão para MetaTrader 5 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta. Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor Zero. Alterar o nível zero do indicador, mais e menos é possível. O indicador gera um sinal quando o preço cruza a linha zero +- Delta. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas automaticamente. Po
      SimSim Arrow MACD
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      O SimSim Arrow MACD é um indicador padrão de "Convergência/Divergência de Médias Móveis", mas numa versão de seta. Versão para MetaTrader 5 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta. Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor Zero. Alterar o nível zero do indicador, mais e menos é possível. O indicador gera sinais de seta 1 ou 2: A linha principal cruza o nível zero +- Delta A linha de sinal cruza o nível zero +- Delta Active o "CONTROL DEAL"
      SimSim Arrow Momentum
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      O SimSim Arrow Momentum é um indicador "Momentum" padrão, mas numa versão de seta. Versão para MetaTrader 5 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta. Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor 100. É possível alterar o nível do indicador 100, mais e menos. O indicador gera um sinal quando o preço cruza a linha de nível = 100 +- Delta. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas automatic
      SimSim Arrow KijunSen Plus MA
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      SimSim Arrow KijunSen Plus MA é um indicador de seta proprietário. Versão do indicador original com linhas KijuSen e MA. Versão para MetaTrader 5 O indicador gera um sinal quando a linha Kijun-sen cruza a linha MA. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas automaticamente. Pode utilizar o indicador para o fim pretendido, como um dispositivo de sinalização fiável. No entanto, o seu propósito secundário é servir como fornecedor de s
      SimSim Arrow 2MA
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      O SimSim Arrow 2MA é composto por 2 indicadores MA standard. O ponto de intersecção da seta é um sinal para negociar. Versão para MetaTrader 5 Os parâmetros dos indicadores são semelhantes aos indicadores MA padrão, um MA lento e o outro MA rápido. No ponto de intersecção, ocorre um sinal para negociar. Os indicadores geram um sinal quando a linha da MM rápida cruza a linha da MM lenta. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas aut
      SimSim Arrow ADX
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      O SimSim Arrow ADX é um indicador padrão de "Índice de Movimento Direccional Médio", mas numa versão de seta. Versão para MetaTrader 5 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas automaticamente. Pode utilizar o indicador para o fim pretendido, como um dispositivo de sinalização fiável. No entanto, o seu propósito secundário é servir como fornecedor de sinais para o utilitário "
      SimSim Arrow Simple Signal
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      O SimSim Arrow Simple Signal é um indicador de seta proprietário. Versão para MetaTrader 5 Este é um indicador muito simples, tem apenas um parâmetro, o período para o cálculo do indicador. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas automaticamente. Pode utilizar o indicador para o fim pretendido, como um dispositivo de sinalização fiável. No entanto, o seu propósito secundário é servir como fornecedor de sinais para o utilitário " CO
      SimSim Arrow Stochastic
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      O SimSim Arrow Stochastic é um indicador "Stochastic Oscillator" padrão, mas numa versão de seta. Versão para MetaTrader 5 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta. Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor 50. É possível alterar o nível do indicador 50, mais e menos. O indicador gera um sinal quando o preço cruza a linha de nível = 50 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del indicador se
      SimSim Active Take and StopLoss Lines
      Aleksandr Tyunev
      Utilitários
      O utilitário funciona com linhas horizontais: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Estas linhas, que têm nomes estritamente fixos, são desenhadas pelo trader de forma independente em qualquer gráfico no seu terminal. Existem opções para criar todas as linhas de uma só vez ou selecionar qualquer uma das quatro. O propósito das linhas torna-se óbvio quando olhamos para os seus nomes. As linhas Prof1 e Prof2 indicam os níveis de Take Profit para a transação, mas são apresentadas de forma visual, o que faci
      SimSim Arrow Ichimoku
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      SimSim Arrow Ichimoku é um indicador padrão "Ichimoku Kinko Hyo", mas uma versão de seta. Versão para MetaTrader 5 O indicador gera os sinais 1 e 2. A linha Kijun-sen cruza a linha de preço.  A linha Kijun-sen cruza a linha Tenkan-sen Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas automaticamente. Pode utilizar o indicador para o fim pretendido, como um dispositivo de sinalização fiável. No entanto, o seu propósito secundário é servir com
      SimSim Arrow 2MA MT5
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      O SimSim Arrow 2MA é composto por 2 indicadores MA standard. O ponto de intersecção da seta é um sinal para negociar. Versão para MetaTrader 4 Os parâmetros dos indicadores são semelhantes aos indicadores MA padrão, um MA lento e o outro MA rápido. No ponto de intersecção, ocorre um sinal para negociar.  Os indicadores geram um sinal quando a linha da MM rápida cruza a linha da MM lenta.  Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas autom
      SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      SimSim Arrow KijunSen Plus MA é um indicador de seta proprietário. Versão do indicador original com linhas KijuSen e MA. Versão para MetaTrader 4 O indicador gera um sinal quando a linha Kijun-sen cruza a linha MA. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas automaticamente.. Pode utilizar o indicador para a finalidade pretendida, como um dispositivo de sinalização fiável. No entanto, o seu propósito secundário é servir como fornecedor de
      SimSim Trading Simple Signal MT5
      Aleksandr Tyunev
      Indicadores
      MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
      SimSim Line KijunSen Plus MA MT5
      Aleksandr Tyunev
      5 (1)
      Indicadores
      Um indicador muito simples, mas eficaz. Baseia-se na linha KijunSen do indicador Ichimoku, na qual é construída a média móvel MA. Os sinais de compra ou venda ocorrem quando estas duas linhas se cruzam. Costumo utilizar a linha do indicador KijunSen para as minhas negociações: quando o preço está ACIMA desta linha, foco-me apenas na COMPRA, enquanto que quando está ABAIXO, foco-me na VENDA. Além disso, após o cálculo da média da linha KijunSen e a criação da média móvel KijunSen, os principai
