RPG Gamers Trade Manager EA

Consultor Especialista Comprovado para Desafios das Empresas Proprietárias e Pagamentos Verificados

Este Consultor Especialista tem um historial comprovado de sucesso em superar desafios de empresas prop e gerar pagamentos verificados em condições reais de negociação. Concluiu com sucesso vários Desafios de Uma Etapa da FundedNext e recebeu pagamentos confirmados.





🔗 Comprovativo de Pagamento Verificado

https://tinyurl.com/PropFirmPayoutProof





🔐 Certificados do Desafio One Step da FundedNext

• Certificado 1

https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIxOTM3MzkvOTczNTcyNjZjZmE1NQ==





• Certificado 2

https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxMjUvMzA5M2I1OGE5YmI3ZA==





• Certificado 3

https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxNzcvNjZjZmE1NQ==





👨‍💻 Experiência como Developer

Com mais de 7 anos de experiência profissional, desenvolvi 285 Expert Advisors, especializados em Em:





Automação de negociação





Gestão avançada de riscos





Conformidade com as regras das corretoras proprietárias





Anteriormente, trabalhei exclusivamente com clientes nas Filipinas. No entanto, devido às regulamentações da SEC nas Filipinas relacionadas com serviços de marketing financeiro e negociação, concentro-me agora na prestação de serviços de desenvolvimento de software a clientes internacionais, onde tais serviços são permitidos pelas regulamentações aplicáveis.





⚠️ Aviso importante

Este produto é oferecido estritamente como software de negociação e tecnologia de automação.





Não constitui aconselhamento de investimento





Não oferece serviços de gestão de fundos





Não garante lucros





O desempenho passado não garante resultados futuros.





✅ Principais características

✔ Lógica de EA pronta para corretoras proprietárias

✔ Controlos de risco integrados

✔ Execução automatizada de estratégias

✔ Desenvolvimento de EA personalizado disponível





📩 Contacto (apenas para clientes internacionais)

WhatsApp:

https://wa.me/qr/DY6FBDCY6TT7F1





E-mail:

ephraimumpan8888@gmail.com