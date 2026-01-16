Black Chameleon Scalper

Black Chameleon foi desenvolvido com base em um modelo dinâmico de reação de preço que se ajusta continuamente ao comportamento atual do mercado.

Em vez de classificar o mercado em estados fixos, o indicador foca em:

  • Eficiência de preço no curto prazo
  • Alterações de momentum
  • Mudanças rápidas na pressão do mercado
Isso permite que ele responda naturalmente a diferentes ambientes de mercado, sem depender de classificações rígidas.

O objetivo é reagir de forma eficiente à medida que as condições evoluem, capturando oportunidades frequentes e de curta duração.

Aviso de Preço de Lançamento:

Aproveite o preço de lançamento de $159, disponível apenas nas duas primeiras semanas.

Após esse período, o preço será ajustado para $319.

Fator Adaptativo

Este é o único parâmetro que controla diretamente o comportamento do indicador:

Valores mais altos → adaptação mais agressiva, mais sinais
Valores mais baixos → comportamento mais suave, sinais menos frequentes e mais estáveis

Isso permite que o usuário ajuste com precisão a intensidade da reação do indicador às novas condições de mercado.

Sinais e Confiabilidade

▲ Setas → Entrada na operação
𖦏 Símbolo de mira → Saída da operação

Os sinais nunca são redesenhados ou recalculados.

Uma vez exibidos, permanecem permanentemente no gráfico.

A taxa de sucesso é calculada com base em:

  • Preço de abertura da barra de entrada
  • Preço de abertura da barra de saída

Ativos e Timeframes

Compatibilidade de mercado:

  • Forex
  • Ouro
  • Criptomoedas
  • Índices e outros

O indicador apresenta comportamento consistente em múltiplos timeframes.

Uso recomendado:

  • Evite timeframes muito curtos
  • Use M15 ou superior
  • Melhor desempenho em H1

Design Limpo e Intuitivo

  • Projetado para ser fácil de usar em qualquer nível de experiência
  • Sem gráficos sobrecarregados ou indicadores desnecessários
  • Exibe apenas entradas, saídas e informações essenciais
  • Toda a lógica interna e complexidade permanecem ocultas
