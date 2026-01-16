Black Chameleon Scalper
- Indicadores
- Pedro Potter
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Black Chameleon foi desenvolvido com base em um modelo dinâmico de reação de preço que se ajusta continuamente ao comportamento atual do mercado.
Em vez de classificar o mercado em estados fixos, o indicador foca em:
- Eficiência de preço no curto prazo
- Alterações de momentum
- Mudanças rápidas na pressão do mercado
Isso permite que ele responda naturalmente a diferentes ambientes de mercado, sem depender de classificações rígidas.
O objetivo é reagir de forma eficiente à medida que as condições evoluem, capturando oportunidades frequentes e de curta duração.
Aviso de Preço de Lançamento:
Aproveite o preço de lançamento de $159, disponível apenas nas duas primeiras semanas.
Após esse período, o preço será ajustado para $319.
Fator Adaptativo
Este é o único parâmetro que controla diretamente o comportamento do indicador:
Valores mais altos → adaptação mais agressiva, mais sinais
Valores mais baixos → comportamento mais suave, sinais menos frequentes e mais estáveis
Isso permite que o usuário ajuste com precisão a intensidade da reação do indicador às novas condições de mercado.
Sinais e Confiabilidade
▲ Setas → Entrada na operação
𖦏 Símbolo de mira → Saída da operação
Os sinais nunca são redesenhados ou recalculados.
Uma vez exibidos, permanecem permanentemente no gráfico.
A taxa de sucesso é calculada com base em:
- Preço de abertura da barra de entrada
- Preço de abertura da barra de saída
Ativos e Timeframes
Compatibilidade de mercado:
- Forex
- Ouro
- Criptomoedas
- Índices e outros
O indicador apresenta comportamento consistente em múltiplos timeframes.
Uso recomendado:
- Evite timeframes muito curtos
- Use M15 ou superior
- Melhor desempenho em H1
Design Limpo e Intuitivo
- Projetado para ser fácil de usar em qualquer nível de experiência
- Sem gráficos sobrecarregados ou indicadores desnecessários
- Exibe apenas entradas, saídas e informações essenciais
- Toda a lógica interna e complexidade permanecem ocultas