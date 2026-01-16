Black Chameleon Scalper

Black Chameleon foi desenvolvido com base em um modelo dinâmico de reação de preço que se ajusta continuamente ao comportamento atual do mercado. Em vez de classificar o mercado em estados fixos, o indicador foca em:

Eficiência de preço no curto prazo

Alterações de momentum

Mudanças rápidas na pressão do mercado

Isso permite que ele responda naturalmente a diferentes ambientes de mercado, sem depender de classificações rígidas.

O objetivo é reagir de forma eficiente à medida que as condições evoluem, capturando oportunidades frequentes e de curta duração. Aviso de Preço de Lançamento:



Aproveite o preço de lançamento de $159, disponível apenas nas duas primeiras semanas. Após esse período, o preço será ajustado para $319.

Fator Adaptativo

Este é o único parâmetro que controla diretamente o comportamento do indicador:





Valores mais altos → adaptação mais agressiva, mais sinais

Valores mais baixos → comportamento mais suave, sinais menos frequentes e mais estáveis





Isso permite que o usuário ajuste com precisão a intensidade da reação do indicador às novas condições de mercado.





Sinais e Confiabilidade

▲ Setas → Entrada na operação

𖦏 Símbolo de mira → Saída da operação





Os sinais nunca são redesenhados ou recalculados.

Uma vez exibidos, permanecem permanentemente no gráfico. A taxa de sucesso é calculada com base em:

Preço de abertura da barra de entrada

Preço de abertura da barra de saída

Ativos e Timeframes

Compatibilidade de mercado:

Forex

Ouro

Criptomoedas

Índices e outros

O indicador apresenta comportamento consistente em múltiplos timeframes. Uso recomendado:



Evite timeframes muito curtos

Use M15 ou superior

Melhor desempenho em H1

Design Limpo e Intuitivo