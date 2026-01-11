SmartGOLDEA

Este é um Expert Advisor (Assessor Especialista) completo para MetaTrader 4, projetado para negociar ouro (XAUUSD). Recomenda-se um capital inicial de **3000 USD** para estabelecer uma renda passiva de longo prazo.

**Principais características:**

1.  **Funcionalidade central de negociação:**
    *   **Sistema de negociação em grid (Grid Trading)**
    *   Até 10 níveis de grid
    *   Fechamento automático de ordens e colocação de novas ao atingir o objetivo de cada nível

2.  **Funcionalidade de gerenciamento de risco:**
    *   **Mecanismo de proteção**
    *   **Zona Sem Negociação (No Trade Zone):**
        *   Calcula o preço máximo dos últimos 7 dias
        *   Não negocia dentro de um intervalo de 1000 pips (personalizável) desse preço máximo
        *   Evita o risco de comprar em máximos

3.  **Funcionalidade de controle técnico:**
    *   **Gestão de capital:**
        *   Cálculo automático do tamanho do lote (com base numa porcentagem de risco)
        *   Controle de risco máximo (padrão de 1%)
    *   **Função de bloqueio de lucros**
    *   **Definição de meta de lucro** (ex.: $50,000)

4.  **Funcionalidade de visualização:**
    *   Exibição no gráfico
    *   Exibição do estado da conta (Patrimônio Líquido, Lucro Bloqueado, Margem Disponível)
    *   Status do mecanismo de proteção

5.  **Verificação das condições de mercado:**
    *   **Filtro ATR (Average True Range / Intervalo Verdadeiro Médio):**
        *   Opera apenas quando a volatilidade do mercado é suficiente

🔧 **Configuração de parâmetros**
Parâmetros de entrada (visíveis na janela de propriedades do MT4):
*   Número mágico (Magic Number)
*   Distância para a zona de não negociação
*   Interruptor do mecanismo de proteção
*   Sessão de negociação

📈 **Ideal para:**
*   Negociação de ouro (XAUUSD)
*   Mercados laterais ou oscilantes (faixa de trading)
*   Estratégias de médio e longo prazo
*   Cenários que exigem controle rigoroso de risco
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário