SmartGOLDEA

Este é um Expert Advisor (Assessor Especialista) completo para MetaTrader 4, projetado para negociar ouro (XAUUSD). Recomenda-se um capital inicial de **3000 USD** para estabelecer uma renda passiva de longo prazo.





**Principais características:**





1. **Funcionalidade central de negociação:**

* **Sistema de negociação em grid (Grid Trading)**

* Até 10 níveis de grid

* Fechamento automático de ordens e colocação de novas ao atingir o objetivo de cada nível





2. **Funcionalidade de gerenciamento de risco:**

* **Mecanismo de proteção**

* **Zona Sem Negociação (No Trade Zone):**

* Calcula o preço máximo dos últimos 7 dias

* Não negocia dentro de um intervalo de 1000 pips (personalizável) desse preço máximo

* Evita o risco de comprar em máximos





3. **Funcionalidade de controle técnico:**

* **Gestão de capital:**

* Cálculo automático do tamanho do lote (com base numa porcentagem de risco)

* Controle de risco máximo (padrão de 1%)

* **Função de bloqueio de lucros**

* **Definição de meta de lucro** (ex.: $50,000)





4. **Funcionalidade de visualização:**

* Exibição no gráfico

* Exibição do estado da conta (Patrimônio Líquido, Lucro Bloqueado, Margem Disponível)

* Status do mecanismo de proteção





5. **Verificação das condições de mercado:**

* **Filtro ATR (Average True Range / Intervalo Verdadeiro Médio):**

* Opera apenas quando a volatilidade do mercado é suficiente





🔧 **Configuração de parâmetros**

Parâmetros de entrada (visíveis na janela de propriedades do MT4):

* Número mágico (Magic Number)

* Distância para a zona de não negociação

* Interruptor do mecanismo de proteção

* Sessão de negociação





📈 **Ideal para:**

* Negociação de ouro (XAUUSD)

* Mercados laterais ou oscilantes (faixa de trading)

* Estratégias de médio e longo prazo

* Cenários que exigem controle rigoroso de risco