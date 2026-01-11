SmartGOLDEA
- Experts
- Fu Tak Tin
- Versão: 2.10
- Atualizado: 11 janeiro 2026
- Ativações: 5
Este é um Expert Advisor (Assessor Especialista) completo para MetaTrader 4, projetado para negociar ouro (XAUUSD). Recomenda-se um capital inicial de **3000 USD** para estabelecer uma renda passiva de longo prazo.
**Principais características:**
1. **Funcionalidade central de negociação:**
* **Sistema de negociação em grid (Grid Trading)**
* Até 10 níveis de grid
* Fechamento automático de ordens e colocação de novas ao atingir o objetivo de cada nível
2. **Funcionalidade de gerenciamento de risco:**
* **Mecanismo de proteção**
* **Zona Sem Negociação (No Trade Zone):**
* Calcula o preço máximo dos últimos 7 dias
* Não negocia dentro de um intervalo de 1000 pips (personalizável) desse preço máximo
* Evita o risco de comprar em máximos
3. **Funcionalidade de controle técnico:**
* **Gestão de capital:**
* Cálculo automático do tamanho do lote (com base numa porcentagem de risco)
* Controle de risco máximo (padrão de 1%)
* **Função de bloqueio de lucros**
* **Definição de meta de lucro** (ex.: $50,000)
4. **Funcionalidade de visualização:**
* Exibição no gráfico
* Exibição do estado da conta (Patrimônio Líquido, Lucro Bloqueado, Margem Disponível)
* Status do mecanismo de proteção
5. **Verificação das condições de mercado:**
* **Filtro ATR (Average True Range / Intervalo Verdadeiro Médio):**
* Opera apenas quando a volatilidade do mercado é suficiente
🔧 **Configuração de parâmetros**
Parâmetros de entrada (visíveis na janela de propriedades do MT4):
* Número mágico (Magic Number)
* Distância para a zona de não negociação
* Interruptor do mecanismo de proteção
* Sessão de negociação
📈 **Ideal para:**
* Negociação de ouro (XAUUSD)
* Mercados laterais ou oscilantes (faixa de trading)
* Estratégias de médio e longo prazo
* Cenários que exigem controle rigoroso de risco