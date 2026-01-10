🚀 OFERTA DE LANÇAMENTO!





Descrição do produto:

Cansado de EA que levam à falência em mercados voláteis? Bem-vindo ao Goat Pro, a próxima evolução na negociação em grelha. Não sobrevivemos apenas às tempestades do mercado — prosperamos nelas. O Goat é um sistema de grelha inteligente e auto-corretivo, concebido com uma Grelha Quântica Adaptativa ADX proprietária e um Sistema de Resgate e Segurança Progressiva multicamadas que torna a liquidação da conta um pesadelo distante.





🧠 DIFERENÇA: Como Atingimos ~99% de Proteção contra Liquidação

Os EA tradicionais de grelha falham porque são rígidos. O Goat é adaptativo e inteligente.





Grelha Quântica Adaptativa ao ADX: O EA analisa dinamicamente a volatilidade do mercado utilizando o indicador ADX.





Baixa Volatilidade: Aperta a grelha para recolher lucros pequenos e frequentes.





Alta Volatilidade: Alarga a grelha significativamente, dando espaço para a operação respirar e evitando a perigosa acumulação de clusters. Esta é a chave para sobreviver a eventos noticiosos!





Sistema de Resgate Progressivo (A "Rede de Segurança"): Se a grelha se estender até ao seu nível máximo, o EA não desiste. Activa o seu modo de Resgate Progressivo, implementando contra-operações estrategicamente calculadas com um multiplicador de lote conservador para reduzir o preço médio e guiar sistematicamente toda a posição de volta ao lucro.





Condição de Início Inteligente: Utiliza uma Condição de Início ADX para começar a operar apenas em ambientes de baixa volatilidade, entrando no mercado no ponto mais calmo possível e evitando oscilações bruscas imediatas.





Gestão do Risco a Múltiplos Níveis:





Limites de Drawdown Diário e Total: Limites fixos para evitar perdas descontroladas.





Realização Inteligente de Lucros: Fecha todas as posições assim que uma meta de lucro definida pelo utilizador é atingida, reiniciando o sistema para um novo começo seguro.





⚙️ Escolha o Seu Estilo de Negociação

Os pares EUR/USD são os melhores, mas pode negociar todos os pares de moedas com cautela.





O Goat adapta-se ao seu capital e apetite ao risco com três modos otimizados e calculados automaticamente:





Modo AGRESSIVO: Para o trader confiante.





Capital Recomendado: US$ 3.000+





Maior potencial de lucro, ciclos mais rápidos.





Modo NORMAL: O equilíbrio perfeito.





Capital Recomendado: US$ 6.000+





O ponto ideal para um crescimento robusto e segurança.





Modo BAIXO RISCO: Para preservação do capital.





Capital Recomendado: US$ 9.000+





Máxima segurança, curva de capital mais suave.





⚠️ AVISO IMPORTANTE SOBRE CAPITAL CRÍTICO - LEIA ATENTAMENTE

Pode utilizar este sistema com uma conta de 1.000 dólares? Tecnicamente, sim. Mas deveria? NÃO É SEGURO.





Os montantes mínimos recomendados (3.000 USD/6.000 USD/9.000 USD) são calculados para fornecer ao sistema capital suficiente para utilizar o seu Sistema de Salvamento e Segurança Progressiva de forma eficaz.





A negociação com um capital significativamente mais baixo (por exemplo, 1.000 dólares) prejudica severamente os mecanismos de proteção do AE, aumentando o risco durante períodos prolongados de elevada volatilidade.





Para uma segurança de aproximadamente 99% contra a liquidação, siga o capital mínimo recomendado. Fornecemos as ferramentas de segurança; usá-las corretamente é a chave para o seu sucesso (mas eventos importantes como a crise da COVID podem sobrecarregar o EA, por isso, para minimizar o risco, pare-o até que o mercado estabilize).





🎯 Chegou a hora de decidir!

Pode continuar com os EA que esperam que o mercado siga o seu caminho, ou pode atualizar para um sistema que gere o mercado independentemente da direção que este tomar.





O Goat Pro EA não é uma aposta; é uma estratégia calculada e concebida para um crescimento consistente do capital.





Clique no botão COMPRAR AGORA antes que o preço aumente. Junte-se ao grupo de elite de traders que descobriram uma forma mais inteligente de lucrar.





Negocie com confiança. Negocie com o Goat Pro.