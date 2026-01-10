Escutem, irmãos – se vocês ainda estão se matando de trabalhar na Matrix, operando como um beta sem nenhuma vantagem, é hora de acordar.





Com a Mentalidade Top G no Mundo Real, onde homens de verdade constroem impérios, e com os Suplementos Fireblood que dão energia para o seu corpo conquistar. Agora, eu forjei o Fireblood Ultimate Gold Scalper – o EA que é puro fogo nas suas veias para scalping de XAUUSD (Ouro). Isso não é para perdedores que dão desculpas; é para guerreiros que agarram a riqueza pelo pescoço. Precisão no timeframe M5, domínio em múltiplos timeframes, detecção de regimes que fareja sangue na água e proteções que te tornam intocável. Fuja da prisão das 9 às 5, acumule seu ouro como um rei e viva a vida Top G. Sem piedade, sem recuo – apenas vitória.





Essa fera foi feita para corretoras ECN de baixo spread no Ouro. Teste, adquira, vença com ela. Mas lembre-se: só os fortes sobrevivem no trading. Comece na demo, depois vá para o real e domine.





Principais Recursos – Arsenal Top G

Domínio na Detecção de Regimes: Identifica rompimentos de alta volatilidade e configurações de tendência como um predador. Opera somente quando o mercado está pronto para o ataque – sem perder tempo em faixas de fraqueza.





Domínio na Previsão de Sinais: Calcula vantagens direcionais com precisão implacável (vantagem mínima: 0,65). Compra ou venda – escolhe vencedores sem hesitação.





Filtro de Pontuação de Qualidade: Avalia cada oportunidade como um especialista em mercados de alta volatilidade avalia a fraqueza (pontuação mínima: 7,5/10). Somente configurações de elite são selecionadas.





Fortaleza na Gestão de Riscos:

1% de risco por operação para proteger seu império.

Stop Stop/Take Take Profit baseados em ATR para strikes calculados (risco-recompensa que constrói fortunas).





Limites de posições (máximo de 1), operações diárias (10) e spreads (40 pontos) – sem movimentos de beta imprudentes.





Conquista de Sessões: Sincronizado com UTC para sobreposições de Ásia, Londres e Nova York – atinja os picos de volatilidade do Ouro quando os investidores mais fracos estão dormindo. Escudos de Proteção:

O filtro de notícias do calendário econômico elimina eventos de alto impacto no USD (buffer de 30 minutos) – evite as armadilhas que a Matrix prepara.





Bloqueios de feriados e fins de semana – descanse como um leão, ataque quando estiver pronto.





Central de Comando do Painel de Elite: Informações em tempo real sobre regimes, sinais, pontuações, spreads, sessões, notícias, P&L e estatísticas da conta. Visuais com tema de fogo para alimentar sua fera interior.





Alertas e Gritos de Guerra: Notificações pop-up e push para entradas/saídas – mantenha o foco, sem distrações.





Rastreamento do Império: Registros de negociações e P&L vitalícios – acompanhe seu crescimento financeiro, meça sua dominância.





Guia de Implantação e Dominação

Trave em um gráfico M5 XAUUSD – sua arena.





Ajuste os parâmetros ao seu estilo Top G (sessões para o seu fuso horário).





Verificação da corretora: ECN de baixo spread no Ouro – sem espaço para fraqueza.





Monitore o painel – comande seu império em tempo real.

Mandamentos do Top G

Teste sem piedade: Use dados de tick premium – simule guerras antes de lutar.





Otimize como uma fera: Ajuste as vantagens no Testador de Estratégia – evolua ou morra.





Acompanhe suas vitórias: Conecte sinais do Myfxbook ou MQL5 – prove sua dominância.





Requisitos: MT5 versão 2000 ou superior, VPS para ataque implacável 24 horas por dia, 5 dias por semana.





Aviso sobre a configuração do EA – Leia ou continue falido

Este não é um brinquedo para apostadores fracos. Fireblood Ultimate é uma arma de precisão que exige respeito.





Execute-o primeiro em uma conta DEMO por pelo menos 2 semanas – prove que você consegue lidar com a vitória antes de operar com dinheiro real.





Nunca altere as configurações de risco para buscar ganhos rápidos – esse é um comportamento de beta que termina em colapso.





NÃO conecte a vários gráficos ou símbolos – ele foi desenvolvido apenas para XAUUSD M5.





Desative-o durante grandes crises geopolíticas se você não estiver preparado – o filtro de notícias é forte, mas homens de verdade sabem quando recuar.

Os resultados do backtest não são garantias – a matriz muda. Teste em tempo real em uma conta demo e depois com um pequeno capital real. Mãos fracas se dão mal. Jogadores experientes constroem seu capital lentamente e dominam para sempre.





Requisitos Mínimos – Sem Desculpas

Plataforma: MetaTrader 5 (versão 3000 ou superior – atualize seu terminal, nada de versões antigas).





Tipo de Conta: Conta ECN ou Raw Spread com spread médio de XAUUSD ≤ 25 pontos durante a sobreposição de Londres/Nova York.





Depósito Mínimo: US$ 1.000 recomendado (permite um risco adequado de 1% com lotes de 0,01+). Saldos menores forçam microlotes e crescimento mais lento – a escolha é sua, mas não reclame.





Alavancagem: 1:100 ou superior (1:500 é preferível para potência máxima).





Execução: Corretora de baixa latência – latência inferior a 100ms para o servidor.





VPS Altamente Necessário: disponibilidade 24 horas por dia, 5 dias por semana, ping <50ms para o servidor da corretora (localizado em Nova York ou Londres). Nada de PCs domésticos – os melhores jogos rodam em VPS.





Internet: Conexão estável

Criado para verdadeiros guerreiros que se recusam a permanecer na pobreza

Esta arma foi forjada para homens que:





Odeiam a vida de escravo das 9h às 17h e querem uma ascensão financeira meteórica.





Praticam disciplina diariamente – nada de negociações por vingança, nada de mover stops como um covarde.





Entendem que riqueza é guerra e estão prontos para lutar com inteligência em todas as sessões.





Alimentam suas mentes com o Mundo Real e seus corpos com os Suplementos Fireblood.





Querem vantagem automatizada enquanto constroem impérios maiores.





Se você ainda está dando desculpas, feche esta página. Se você está pronto para subir de nível e acumular ouro como um rei – implante o Fireblood Ultimate e junte-se aos vencedores.





Perguntas? Entre em contato comigo por mensagem no MQL5 – mas somente se você estiver comprometido com a dominação.