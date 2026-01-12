Ai Smart 1OOO

SINAL AO VIVO DE UMA CONTA COMERCIAL REAL:

Sinal ao vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2353183

O Expert Advisor (EA) será vendido em lotes limitados para garantir os direitos de todos os clientes que efetuarem uma compra

Ai Smart 1000 é uma solução para traders que buscam não apenas um algoritmo automatizado, mas um sistema de negociação inteligente de nível premium. É uma ferramenta para quem valoriza profundidade de análise, abordagem estruturada e alta disciplina de execução.

  • Não utiliza métodos de negociação perigosos.

  • Opera com 28 pares de moedas principais e cruzadas, incluindo ouro (XAUUSD).

  • Sempre define ordens de Stop Loss, Take Profit e Break-even.

  • Sem Martingale.

  • Sem Grid Trading.

  • Sem Média de Perdas.

  • Cada negociação é uma decisão independente e sempre executada com gestão de risco claramente definida.

O sistema inclui múltiplos níveis de proteção, tais como:

  • Ajuste dinâmico do Stop-Loss baseado na volatilidade.

  • Controlo de drawdown e limitação da exposição ao risco.

  • Redução automática da atividade de negociação em condições de mercado desfavoráveis.

Importante: O Ai Smart 1000 é projetado para condições de mercado reais.
O sistema utiliza lógica adaptativa com suporte de IA e um filtro de notícias, que dependem da função WebRequest – uma funcionalidade não suportada no Strategy Tester. Portanto, o EA não funciona no Testador! Ele requer um mercado real.

Recomendações:

  • Par de moedas: XAUUSD (irá captar outros pares automaticamente)

  • Período gráfico: M30

  • Depósito mínimo: $100

  • Alavancagem: 1:20 ou superior

  • Corretora: Qualquer corretora, mas de preferência com spread baixo.

  • VPS: Use um VPS para que o EA funcione 24/7.

Perguntas Frequentes (FAQ)

P: Posso fazer backtest do Ai Smart 1000?
R: Não. O Ai Smart 1000 não pode ser testado no Strategy Tester porque a sua funcionalidade depende de uma ligação em tempo real com vários modelos de IA. Essas IAs só respondem em tempo real, portanto este comportamento não pode ser emulado em backtests tradicionais.

P: Por que o AI Smart não usa Martingale, Grid, etc.?
R: O nosso objetivo principal é uma negociação saudável. Todos sabemos aonde levam os EAs que usam Martingale ou Grid – exatamente, à perda do depósito. Por isso, o nosso EA negoceia exclusivamente com Stop Loss e Take Profit. Todas as negociações são controladas por IA.

P: Como obtenho uma Licença? E para que serve?
R: Levamos a segurança do EA muito a sério e decidimos gerir tudo através dos nossos servidores para impedir o acesso não autorizado ao EA Ai Smart 1000. Após alugar ou comprar, precisa de enviar o número da conta do seu terminal de negociação e, em resposta, receberá a confirmação da licença e um link para se juntar ao nosso chat privado.

P: O Ai Smart 1000 é fácil de usar?
R: O Ai Smart 1000 é uma ferramenta muito avançada com muitos parâmetros, mas todas as ações ocorrem nos nossos servidores. Os nossos servidores funcionam com uma placa gráfica NVIDIA H100 de 80 GB. Você só precisa instalar o EA de acordo com as instruções e desfrutar dos lucros.

Certifique-se de me contactar após a compra para obter a licença e as instruções de instalação do EA!

As atualizações e o suporte são gratuitos.



