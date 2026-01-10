Título: Betine Gold MT5

Breve Descrição: Expert Advisor (EA) de alta precisão especializado em tendências, com sistema de gerenciamento de risco dinâmico e recuperação Soros integrada.

Descrição Completa: O Betine Gold é um robô de negociação quantitativa desenvolvido para traders que buscam consistência no mercado de Metais (especialmente XAUUSD/Ouro). Ele utiliza um algoritmo proprietário que combina filtros de volatilidade e confirmação de tendência em múltiplos níveis para identificar pontos de entrada de alta probabilidade.

Principais Diferenciais:

Lógica de Tendência Inteligente: Utiliza ciclos de sensibilidade para filtrar ruídos do mercado e entrar apenas em movimentos direcionais fortes.

Recuperação Soros: Em vez de usar Martingale agressivo, o robô utiliza um sistema de Soros moderado para recuperar perdas através do reinvestimento de lucros parciais.

Gestão de Risco Profissional: Possui metas de lucro diário e limites de perda (Daily Stop) para proteger o capital do investidor.

Trailing Stop Automático: Protege seus lucros conforme o preço se move a seu favor, garantindo a melhor saída possível.

Parâmetros Recomendados:

Ativo: XAUUSD (Ouro).

Timeframe: M15 ou H1.

nao damos garantia de qualquer retorno todos operaçoes envolve risco nao invista acima que possa investir