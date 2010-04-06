WPR with Alerts MT5 rr
Indicador Crypto_Forex "WPR com Alertas" para MT5, sem necessidade de repintura.
- O WPR em si é um dos melhores osciladores para scalping.
- Alertas integrados para PC e dispositivos móveis: Entrada em zonas de Sobrevenda/Sobrecompra e Saída de zonas de Sobrevenda/Sobrecompra.
- Com níveis de disparo ajustáveis para ativação de Alertas.
- É ótimo para entradas de Venda em zonas de Sobrecompra forte (acima de -10) e entradas de Compra em zonas de Sobrevenda forte (abaixo de -90).
- O indicador pode ser usado em qualquer período.
- Este indicador também é excelente para combinar com entradas de Ação de Preço em áreas de Sobrevenda/Sobrecompra.
