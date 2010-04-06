Inside Bar Pattern MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 5.19
- Ativações: 10
Padrão de barras DENTRO do indicador Crypto_Forex para MT5.
- O indicador "INSIDE Bar" é um indicador muito poderoso para a negociação de Price Action.
- O indicador deteta padrões de barras INTERIORES no gráfico:
- Barra INTERNA de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver imagens).
- Barra INTERNA de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver imagens).
- Sem repintura, sem atraso, elevada relação R/R (recompensa/risco).
- Com alertas para PC e dispositivos móveis.
- O indicador "INSIDE Bar Pattern" é excelente para corresponder aos Níveis de Suporte/Resistência.
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.