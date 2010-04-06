Adaptive SF Pro Scalper EA mq

ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro e confiável, sem swaps!





Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 9 Set_files disponíveis para 9 pares! M15 timeframe!





Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação:

Características do EA:

- Técnicas de scalping.

- Sem influência de rollover.

- Sem swaps envolvidos.

- Sem manter ordens de sexta a segunda para evitar gaps.

- O EA se adapta às condições de mercado automaticamente por meio de métodos de IA.

- O sistema é seguro e NÃO utiliza métodos perigosos, como grades ou martingale. Cada ordem possui seu próprio SL para proteção da conta.

- Este EA é muito fácil de usar e pode ser usado por profissionais e iniciantes em Forex.

- O robô realiza cálculos de juros compostos automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 com o risco relevante, de acordo com o procedimento abaixo, e deixar o PC rodando (ou apenas usar o VPS).

- O saldo mínimo necessário para executar o robô é de apenas US$ 100.

- Período: apenas M15.

- Pares de negociação: GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD

- Horário de operação: o EA busca sinais de entrada no início da sessão asiática.

- Alavancagem da conta: qualquer alavancagem na faixa de 1:30 a 1:2000.

- Gerenciamento de Risco: recomenda-se um risco de 1 a 4% por operação (pode ser alterado nas configurações) OU use lote fixo.

- O EA possui um visor de informações - ele mostra o spread e os swaps atuais do par de moedas onde está vinculado.

- O visor também mostra o saldo da conta, o patrimônio líquido e as margens.

- É possível localizar o Info Display em qualquer canto do gráfico.

Como instalar:

- Abra os 9 gráficos a seguir:

GBPCHF, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, USDCHF, USDCAD.

- Selecione o período M15 em cada gráfico.

- Anexe um Expert Adviser a cada gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag seja verdadeiro.

- Deixe o PC ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU use o VPS em vez do PC) para que o EA faça seu trabalho.





IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:





- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4, onde Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Eu o ajudarei com isso e fornecerei os set_files relacionados, se necessário.





- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar uma conta com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.