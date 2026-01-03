Dual Balance EA

WP Dual-Balance FX Strategy é uma estratégia profissional de negociação multi-par desenvolvida para o mercado Forex. Ela opera com pares principais e secundários de alta liquidez que apresentam relações estáveis de longo prazo, como EURUSD com GBPUSD, EURUSD com USDCHF, AUDUSD com NZDUSD e combinações semelhantes. A estratégia gerencia posições sincronizadas como um ciclo controlado, focando na restauração do equilíbrio, sendo adequada para uso sistemático e de longo prazo.