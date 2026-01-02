BlueBoat PrimeCycle Members Only

BlueBoat – Prime Cycle é um indicador técnico para MetaTrader 5 que analisa e visualiza ciclos de mercado com base no modelo de ciclos FIMATHE (Marcelo Ferreira).

O indicador identifica e marca estruturas de ciclo históricas e atuais, como CA, C1, C2, C3, permitindo ao trader compreender a dinâmica estrutural do preço ao longo do tempo.

O indicador combina análise histórica (backtest) com marcação em tempo real, oferecendo uma visão clara tanto dos ciclos passados quanto do ciclo ativo no gráfico atual.

Principais funcionalidades

  • Análise histórica de ciclos
    Permite analisar um número ilimitado de ciclos semanais ou diários com base no modelo FIMATHE.

  • Marcação em tempo real
    O ciclo atual é identificado e atualizado automaticamente no gráfico durante o mercado ao vivo.

  • Compatível com múltiplos timeframes
    Funciona nos timeframes M15 e M5, com lógica interna independente do gráfico.

  • Modos de ciclo

    • Ciclos semanais (Weekly)

    • Ciclos diários (Daily)

  • Filtro por sessão (disponível em M5)
    O usuário pode escolher exibir ciclos de:

    • Sessão Oceania

    • Sessão Londres

    • Sessão Nova York

    • Todas as sessões combinadas

  • Visualização clara e estruturada
    As fases dos ciclos são desenhadas diretamente no gráfico, facilitando a interpretação da estrutura do mercado.

Como funciona

O indicador analisa o histórico de preços e identifica os ciclos de acordo com a lógica FIMATHE:

  • CA (Control Area) é definida como a estrutura inicial do ciclo.

  • C1, C2, C3, … surgem apenas após o rompimento confirmado da estrutura completa anterior.

  • A lógica é totalmente reativa, sem projeções ou previsões futuras.

Após configurado, o indicador mantém a análise ativa e atualiza os ciclos automaticamente conforme o mercado evolui.

Para quem é este indicador

Este indicador é indicado para traders que:

  • Utilizam análise estrutural e ciclos de mercado

  • Trabalham com estratégias baseadas em sessões

  • Desejam estudar o comportamento do preço em ciclos semanais ou diários

  • Operam de forma discricionária, com suporte visual avançado

O BlueBoat – Prime Cycle não gera sinais de compra ou venda.
Ele é uma ferramenta de análise para apoiar decisões de trading.


