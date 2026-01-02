BlueBoat PrimeCycle Members Only

BlueBoat – Prime Cycle é um indicador técnico para MetaTrader 5 que analisa e visualiza ciclos de mercado com base no modelo de ciclos FIMATHE (Marcelo Ferreira) .

O indicador identifica e marca estruturas de ciclo históricas e atuais, como CA, C1, C2, C3, permitindo ao trader compreender a dinâmica estrutural do preço ao longo do tempo.

O indicador combina análise histórica (backtest) com marcação em tempo real, oferecendo uma visão clara tanto dos ciclos passados quanto do ciclo ativo no gráfico atual.

Principais funcionalidades

Análise histórica de ciclos

Permite analisar um número ilimitado de ciclos semanais ou diários com base no modelo FIMATHE.

Marcação em tempo real

O ciclo atual é identificado e atualizado automaticamente no gráfico durante o mercado ao vivo.

Compatível com múltiplos timeframes

Funciona nos timeframes M15 e M5 , com lógica interna independente do gráfico.

Modos de ciclo Ciclos semanais (Weekly) Ciclos diários (Daily)

Filtro por sessão (disponível em M5)

O usuário pode escolher exibir ciclos de: Sessão Oceania Sessão Londres Sessão Nova York Todas as sessões combinadas

Visualização clara e estruturada

As fases dos ciclos são desenhadas diretamente no gráfico, facilitando a interpretação da estrutura do mercado.

Como funciona

O indicador analisa o histórico de preços e identifica os ciclos de acordo com a lógica FIMATHE:

CA (Control Area) é definida como a estrutura inicial do ciclo.

C1, C2, C3, … surgem apenas após o rompimento confirmado da estrutura completa anterior.

A lógica é totalmente reativa, sem projeções ou previsões futuras.

Após configurado, o indicador mantém a análise ativa e atualiza os ciclos automaticamente conforme o mercado evolui.

Para quem é este indicador

Este indicador é indicado para traders que:

Utilizam análise estrutural e ciclos de mercado

Trabalham com estratégias baseadas em sessões

Desejam estudar o comportamento do preço em ciclos semanais ou diários

Operam de forma discricionária, com suporte visual avançado

O BlueBoat – Prime Cycle não gera sinais de compra ou venda.

Ele é uma ferramenta de análise para apoiar decisões de trading.