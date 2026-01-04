VWAP Quarterly Bands

As VWAP Bands são uma extensão do indicador VWAP, utilizadas para identificar zonas de suporte e resistência ao redor do preço médio ponderado pelo volume.

A linha central representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume.
As bandas superiores e inferiores são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de desvios padrão em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar.

Essas bandas atuam como zonas dinâmicas de resistência e suporte:

  • Quando o preço se aproxima da banda superior, pode indicar uma possível região de venda (resistência).

  • Quando o preço se aproxima da banda inferior, pode indicar uma possível região de compra (suporte).

A direção e a inclinação das bandas ajudam a identificar a força e o sentido da tendência:

  • Bandas inclinadas para cima sugerem uma tendência de alta;

  • Bandas inclinadas para baixo indicam uma tendência de baixa.

As VWAP Bands podem ser utilizadas em diferentes períodos de tempo, adaptando-se a diversos estilos de trading, desde o day trade até o swing trade.

⚙️ Inputs (Parâmetros)

🔹 Price Type (Tipo de Preço)

Define qual preço será utilizado no cálculo das VWAPs.
O padrão é o Preço Típico (HLC/3).

Opções disponíveis:

  1. Close – Preço de Fechamento

  2. Open – Preço de Abertura

  3. High – Preço Máximo

  4. Low – Preço Mínimo

  5. HL / 2  Preço Mediano (média aritmética entre a Máxima e a Mínima)

  6. HLC / 3  Preço Típico (média aritmética entre Máxima, Mínima e Fechamento)

  7. OHLC / 4  Preço Médio (média aritmética entre Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento)

📌 Observação:
O Preço Típico (HLC/3) é o padrão utilizado no cálculo das VWAPs das plataformas Profit e BlackArrow (Nelogica).

🔹 Volume Type (Tipo de Volume)

Define qual volume será utilizado no cálculo das VWAPs.
O padrão é o Tick Volume.

Opções disponíveis:

  1. Tick Volume – Volume por tick

  2. Real Volume – Volume real negociado

👁️ Habilitar ou Desabilitar VWAP e Bandas

  • VWAP Daily (Diário) – Ativar ou desativar

  • VWAP Weekly (Semanal) – Ativar ou desativar

  • VWAP Monthly (Mensal) – Ativar ou desativar

  • VWAP Quarterly (Trimestral) – Ativar ou desativar

  • VWAP Quarterly Band Upper 1/2/3/4/5 - Ativar ou desativar

  • VWAP Quarterly Band Lower 1/2/3/4/5 Ativar ou desativar

📐 Multiplicador de Desvio

Define a distância de cada banda em relação à VWAP, com base em desvios padrão:

  • Primeiro multiplicador de desvio – 0,5 (padrão)

  • Segundo multiplicador de desvio – 1,0 (padrão)

  • Terceiro multiplicador de desvio – 1,5 (padrão)

  • Quarto multiplicador de desvio – 2,0 (padrão)

  • Quinto multiplicador de desvio – 2,5 (padrão)

🔄 Versões Disponíveis

  • VWAP Indicator – MT5

📞 Suporte e Assistência

Em caso de dúvidas ou necessidade de qualquer orientação adicional, não hesite em entrar em contato.
Estamos prontos para ajudar você.


