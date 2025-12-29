King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper

King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper

Este Expert Advisor (EA) é um puro scalper de tendência para XAUUSD no M5, construído em cima do cruzamento de uma média móvel curta MA(5) com uma média móvel longa e um mecanismo agressivo de “estouro de lucro” (profit-burst).

Quando um novo cruzamento de médias no M5 é confirmado, o EA abre uma primeira ordem com lote fixo de 0.01. Enquanto a MA(5) curta permanecer do mesmo lado da média longa e a posição estiver em lucro, o robô pode abrir novas posições na mesma direção (modo burst) para maximizar o movimento.

Quando a tendência perde força, o preço se vira ou a MA(5) cruza novamente na direção oposta, todas as posições são fechadas e o EA espera o próximo setup limpo.
Não há martingale nem grid contra a tendência – o robô apenas segue a direção do cruzamento das MAs e encerra quando a direção muda.

Este produto foi desenvolvido como uma estratégia nova, com um motor de cruzamento de MAs em M5 e uma lógica de piramidação renovados, diferente dos meus outros EAs no Market.

Lógica principal

  • Símbolo: XAUUSD (Ouro)

  • Timeframe: M5 (o EA deve ser anexado ao gráfico M5 de XAUUSD)

Sinal de entrada:

  • A média móvel curta MA(5) cruza para cima/para baixo de uma média móvel longa configurável (filtro de tendência).

  • ADX, volatilidade e outros filtros internos confirmam o momentum antes da entrada.

Modo Burst / “bomba”:

  • Quando a primeira operação está em lucro e a MA(5) continua alinhada com a direção da tendência,

  • O EA pode abrir novas operações de 0.01 lote na mesma direção dentro de uma janela de tempo curta,

  • A ideia é “explodir” o lucro em movimentos fortes e unidirecionais.

Lógica de saída:

  • As posições são fechadas quando a MA(5) perde o alinhamento / cruza novamente a média longa na direção contrária,

  • Ou quando o alvo de lucro ou a proteção interna de stop é alcançado.

Lote, depósito e alavancagem

  • Tamanho do lote: fixo 0.01 por operação (padrão e recomendado para segurança).

  • Alavancagem: projetado e testado para contas com 1:1000 de alavancagem.

Depósito mínimo:

  • 50 USD – início ultra conservador, operações pequenas e crescimento mais lento.

  • 100–200–250–500 USD – faixas recomendadas para um desempenho mais realista.

Os melhores resultados costumam aparecer em contas Raw / ECN com spreads baixos em XAUUSD.

Ambiente recomendado

  • Corretora: conta ECN / Raw Spread para XAUUSD (spread apertado + baixa latência).

  • Plataforma: MetaTrader 5.

  • VPS: fortemente recomendado, o mais próximo possível do servidor da corretora para ter baixa latência estável e funcionamento 24/5.

  • Um gráfico, um símbolo: anexar o EA somente ao XAUUSD M5.

Sempre comece em:

  • Conta demo, ou

  • Conta real pequena com 0.01 lote,

para entender o comportamento do EA e ajustar o risco de acordo com o seu perfil.

Gestão de risco

  • O EA usa uma lógica interna baseada na tendência das médias móveis e em trailing profit, combinada com lote fixo de 0.01 por trade.

  • O modo “burst” / piramidação multiplica o lucro quando a tendência é forte, mas também pode aumentar o drawdown quando a volatilidade dispara ou o mercado inverte de forma brusca.

  • Opere apenas com dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder e monitore sempre o risco total da conta em todos os símbolos e EAs.

  • O desempenho passado em backtests ou em uma única corretora não garante resultados futuros em outras condições reais.

Promoção de lançamento e preço

  • Promoção de lançamento (limitada):

    • Até 1 de janeiro de 2026, o EA estará disponível por 299 USD.

    • Este preço promocional é limitado a apenas 2 compradores.

  • Após o fim da promoção, o preço será aumentado gradualmente.

  • A partir de 2 de janeiro de 2026, o preço normal será 899 USD.

Aproveite o preço de lançamento enquanto estiver disponível e sempre teste o EA primeiro em conta demo ou com uma conta real pequena antes de aumentar o depósito.
Se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda com a configuração (presets, VPS, tipo de conta), entre em contato comigo pelo chat do MQL5.


Mais do autor
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experts
EA351 – Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 is an automated trading system designed for high-frequency scanning and multi-position entries on M5 timeframe , optimized for 0.01 lot trading. The EA continuously scans the market; when all conditions are met, it can open multiple positions (pyramiding) to maximize momentum moves. When profit grows, the EA manages the trade using trailing protection , and it can exit on reversal to protect gains. Key Features Timeframe: M5 (recommended) Default
Best Scalping XAUUSD 22x in 1 Year
Jinarto
Experts
EA353 is a fast XAUUSD scalping Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for 0.01 lot and multi-position trading. It filters entries using breakout (BOS) + momentum with ATR / ADX / RSI confirmation, and includes practical real-market protections such as spread guard, news filter, cooldown, ping/latency checks , and daily trade limits. Works on Hedging and Netting accounts (Cent or Standard). Best used on M1 with a stable broker and VPS. Key Features: XAUUSD scalping (MT5), optimized for M1 Mul
Robot Xauusd Mt5 Trend Scalper Autotrading
Jinarto
Experts
EA353 is a fast XAUUSD scalping Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for 0.01 lot and multi-position trading. It filters entries using breakout (BOS) + momentum with ATR / ADX / RSI confirmation, and includes practical real-market protections such as spread guard, news filter, cooldown, ping/latency checks , and daily trade limits. Works on Hedging and Netting accounts (Cent or Standard). Best used on M1 with a stable broker and VPS. Key Features : XAUUSD scalping (MT5), optimized for M1 Mi
Robot Xauusd Mt5 Gold Scalper
Jinarto
Experts
Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355 O EA355 foi criado para traders que querem um scalper de XAUUSD disciplinado, baseado em regras e focado na qualidade das operações, não em entradas aleatórias. Ele só opera quando o mercado mostra momentum real e, em seguida, gerencia as posições com filtros rigorosos para evitar condições desfavoráveis. Por que os compradores escolhem o EA355 Entradas com foco em qualidade Motor de sinais multifator (momentum, volatilidade, força de tendência e confirmação
Robot Scalping Gold Trend
Jinarto
Experts
KING GOLD 3.40 (MT5) — XAUUSD Micro Scalper KING GOLD 3.40 is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed for XAUUSD (Gold). The EA is optimized for small lot trading and focuses on short-term entries under suitable market conditions. Recommended settings: Symbol: XAUUSD Timeframe: M1–M5 (depends on broker conditions) Lot size: 0.01 (example) Account type: Hedging Minimum deposit: from 300 USD (recommended for margin safety) Testing note: This product has been tested in the MetaTrader 5 Strateg
Robot AI Scalping Trend XauUSD
Jinarto
Experts
Robot AI Scalping XAUUSD MT5 is a professional Expert Advisor developed specifically for Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5 . It is designed for short-term scalping and can operate using hedging multi-position execution to follow momentum and manage trades dynamically. Key Features Symbol: XAUUSD (Gold) – MT5 Account Type: Hedging (supports multiple positions per symbol) Strategy Style: Scalping / momentum-based execution Multi-Position: Yes (multiple entries may occur depending on market conditions
King Gold Xauusd Trend Scalper
Jinarto
Experts
King Gold XAUUSD Trend Scalper is an automated MT5 Expert Advisor focused on trading Gold (XAUUSD) with a strict trend + momentum breakout logic and multiple safety protections. It is designed to trade selectively (not “always in the market”) and avoid low-quality conditions such as wide spread or weak volatility. What This EA Does Trades XAUUSD using a trend + momentum confirmation approach Executes only on new candle / new bar to reduce noise entries Uses market condition filters to avoid “ra
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário