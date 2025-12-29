King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper

Este Expert Advisor (EA) é um puro scalper de tendência para XAUUSD no M5, construído em cima do cruzamento de uma média móvel curta MA(5) com uma média móvel longa e um mecanismo agressivo de “estouro de lucro” (profit-burst).

Quando um novo cruzamento de médias no M5 é confirmado, o EA abre uma primeira ordem com lote fixo de 0.01. Enquanto a MA(5) curta permanecer do mesmo lado da média longa e a posição estiver em lucro, o robô pode abrir novas posições na mesma direção (modo burst) para maximizar o movimento.

Quando a tendência perde força, o preço se vira ou a MA(5) cruza novamente na direção oposta, todas as posições são fechadas e o EA espera o próximo setup limpo.

Não há martingale nem grid contra a tendência – o robô apenas segue a direção do cruzamento das MAs e encerra quando a direção muda.

Este produto foi desenvolvido como uma estratégia nova, com um motor de cruzamento de MAs em M5 e uma lógica de piramidação renovados, diferente dos meus outros EAs no Market.

Lógica principal

Símbolo: XAUUSD (Ouro)

Timeframe: M5 (o EA deve ser anexado ao gráfico M5 de XAUUSD)

Sinal de entrada:

A média móvel curta MA(5) cruza para cima/para baixo de uma média móvel longa configurável (filtro de tendência).

ADX, volatilidade e outros filtros internos confirmam o momentum antes da entrada.

Modo Burst / “bomba”:

Quando a primeira operação está em lucro e a MA(5) continua alinhada com a direção da tendência,

O EA pode abrir novas operações de 0.01 lote na mesma direção dentro de uma janela de tempo curta,

A ideia é “explodir” o lucro em movimentos fortes e unidirecionais.

Lógica de saída:

As posições são fechadas quando a MA(5) perde o alinhamento / cruza novamente a média longa na direção contrária,

Ou quando o alvo de lucro ou a proteção interna de stop é alcançado.

Lote, depósito e alavancagem

Tamanho do lote: fixo 0.01 por operação (padrão e recomendado para segurança).

Alavancagem: projetado e testado para contas com 1:1000 de alavancagem.

Depósito mínimo:

50 USD – início ultra conservador, operações pequenas e crescimento mais lento.

100–200–250–500 USD – faixas recomendadas para um desempenho mais realista.

Os melhores resultados costumam aparecer em contas Raw / ECN com spreads baixos em XAUUSD.

Ambiente recomendado

Corretora: conta ECN / Raw Spread para XAUUSD (spread apertado + baixa latência).

Plataforma: MetaTrader 5.

VPS: fortemente recomendado, o mais próximo possível do servidor da corretora para ter baixa latência estável e funcionamento 24/5.

Um gráfico, um símbolo: anexar o EA somente ao XAUUSD M5.

Sempre comece em:

Conta demo , ou

Conta real pequena com 0.01 lote,

para entender o comportamento do EA e ajustar o risco de acordo com o seu perfil.

Gestão de risco

O EA usa uma lógica interna baseada na tendência das médias móveis e em trailing profit, combinada com lote fixo de 0.01 por trade .

O modo “burst” / piramidação multiplica o lucro quando a tendência é forte , mas também pode aumentar o drawdown quando a volatilidade dispara ou o mercado inverte de forma brusca.

Opere apenas com dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder e monitore sempre o risco total da conta em todos os símbolos e EAs.

O desempenho passado em backtests ou em uma única corretora não garante resultados futuros em outras condições reais.

Promoção de lançamento e preço

Promoção de lançamento (limitada): Até 1 de janeiro de 2026 , o EA estará disponível por 299 USD . Este preço promocional é limitado a apenas 2 compradores .

Após o fim da promoção, o preço será aumentado gradualmente .

A partir de 2 de janeiro de 2026, o preço normal será 899 USD.

Aproveite o preço de lançamento enquanto estiver disponível e sempre teste o EA primeiro em conta demo ou com uma conta real pequena antes de aumentar o depósito.

Se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda com a configuração (presets, VPS, tipo de conta), entre em contato comigo pelo chat do MQL5.