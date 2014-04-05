Stochastic Speed MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Velocidade Estocástica" para MT5 - ótima ferramenta preditiva, sem necessidade de repintura.

- O cálculo deste indicador é baseado em equações da física.
- A Velocidade Estocástica é a primeira derivada do próprio Estocástico.
- Recomenda-se o uso do indicador Velocidade Estocástica para estratégias de negociação de momentum com Scalping para capturar a onda principal do momentum após a correção (veja as imagens).
- Se a Velocidade Estocástica estiver acima de 0, isso significa velocidade positiva: o momentum do preço sobe.
- Se a Velocidade Estocástica estiver abaixo de 0, isso significa velocidade negativa: o momentum do preço cai.
- O indicador Velocidade Estocástica mostra a rapidez com que o próprio Estocástico muda de direção - ele é muito sensível.
- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.

