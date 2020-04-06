Cheat Engine MT4
- Experts
- Connor Michael Woodson
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Cheat Engine é um sistema de scalping de ouro de faixa intermediária que pode tomar decisões com base no sentimento global do mercado forex por meio de uma API baseada na web.
|IMPORTANTE! Entre em contato comigo após a compra para receber instruções e um bônus!
Sinal ao vivo do Cheat Engine em breve. O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 80 USD
- Apenas operações únicas. Nunca utiliza grid ou martingale.
- Trailing stop inteligente que se adapta à volatilidade diária
Recomendado
- Gráfico: XAUUSD
- Timeframe: H1
Entradas
- Método de cálculo do lote — selecionar lote automático ou lote fixo
- Tamanho de lote fixo — tamanho de lote fixo
- Lotes automáticos — 0.01 lote para este valor de moeda da conta
- Spread máximo — definir o spread máximo permitido para abrir posições
- Detecção automática de GMT — calcula automaticamente o offset GMT do broker
- Stop loss fixo — entrada do stop loss
- Magic Number — número mágico para cada ordem
- Comentário — comentário da ordem
- URL do filtro de sentimento — usado para requisições de API
- Filtro de compra/venda por sentimento — ativar ou desativar
- Comportamento do filtro de sentimento