Cheat Engine MT4

Cheat Engine é um sistema de scalping de ouro de faixa intermediária que pode tomar decisões com base no sentimento global do mercado forex por meio de uma API baseada na web.



IMPORTANTE! Entre em contato comigo após a compra para receber instruções e um bônus!



Sinal ao vivo do Cheat Engine em breve. O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 80 USD



Apenas operações únicas. Nunca utiliza grid ou martingale.



Trailing stop inteligente que se adapta à volatilidade diária

O sentimento global do mercado forex é uma medição das posições de centenas de milhares de traders, totalizando mais de 1 bilhão de USD em valor de contas. O Cheat Engine consegue obter esses dados instantaneamente via API e utilizá-los na tomada de decisões. Este é um recurso opcional e totalmente personalizável pelo usuário.

Recomendado

Gráfico: XAUUSD



Timeframe: H1



Entradas