Cheat Engine MT4

Cheat Engine é um sistema de scalping de ouro de faixa intermediária que pode tomar decisões com base no sentimento global do mercado forex por meio de uma API baseada na web.

IMPORTANTE! Entre em contato comigo após a compra para receber instruções e um bônus!

Sinal ao vivo do Cheat Engine em breve. O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 80 USD

  • Apenas operações únicas. Nunca utiliza grid ou martingale.
  • Trailing stop inteligente que se adapta à volatilidade diária
O sentimento global do mercado forex é uma medição das posições de centenas de milhares de traders, totalizando mais de 1 bilhão de USD em valor de contas. O Cheat Engine consegue obter esses dados instantaneamente via API e utilizá-los na tomada de decisões. Este é um recurso opcional e totalmente personalizável pelo usuário.

    Recomendado

    • Gráfico: XAUUSD
    • Timeframe: H1

    Entradas

    • Método de cálculo do lote — selecionar lote automático ou lote fixo
    • Tamanho de lote fixo — tamanho de lote fixo
    • Lotes automáticos — 0.01 lote para este valor de moeda da conta
    • Spread máximo — definir o spread máximo permitido para abrir posições
    • Detecção automática de GMT — calcula automaticamente o offset GMT do broker
    • Stop loss fixo — entrada do stop loss
    • Magic Number — número mágico para cada ordem
    • Comentário — comentário da ordem
    • URL do filtro de sentimento — usado para requisições de API
    • Filtro de compra/venda por sentimento — ativar ou desativar
    • Comportamento do filtro de sentimento
    Produtos recomendados
    RexIIIClaw vs ClusterIIIEA
    Niklas Templin
    4.75 (4)
    Experts
    THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk, Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Recomment
    FREE
    ExincExp
    Stanislav Vereshchagin
    Experts
    Hello dear traders! I present to your attention the ExincExp trading robot. The robot is based on the Price Action "Outside Bar" trading strategy. The Expert Advisor is designed for the H1 timeframe, best suited for the EUR-USD pair. There will be not many trades, but filtering them very well, which will make only the most accurate market entries for you. The robot calculates and places stop-loss and take-profit on its own. Also, it is not based on any indicators, the EA takes all information
    Simple RSI Forex Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    4 (1)
    Experts
    Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
    FREE
    The Arrow Scalper
    Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
    1 (2)
    Experts
    Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
    FREE
    Gold Sniper Promax v3
    Duy Linh Tran
    Experts
    Visão Geral (Overview) Gold Sniper Promax é um sistema de negociação automatizada (Expert Advisor) de última geração, impulsionado por um motor avançado de Inteligência Artificial (IA) . Ao contrário dos robôs tradicionais que dependem de indicadores estáticos, este algoritmo utiliza uma análise dinâmica de mercado para se adaptar às condições em tempo real. A filosofia central do Gold Sniper Promax é a Preservação de Capital . Ele foi projetado para investidores sérios que priorizam o crescimen
    FREE
    Duel MT4
    Marta Gonzalez
    Experts
    YOU WANT TO WIN THE DUEL. Look the market in the eye, feel the trigger on your finger. Take a deep breath and shoot before anyone else. This system allows you to detect the right moment to attack the market. The whistles are already sounding in the air. Dare to win the duel at the market. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety
    Progressive Moving MT4
    Andriy Sydoruk
    Experts
    The Progressive Moving bot uses a strategy based on classic and reliable Moving Average. A significant advantage of MA is trading in the direction of the current trend. This can be seen on the terminal screen after breaking the Moving Average line. Moving average trading is understandable even for a beginner. One of the most common methods is crossing two or more moving averages. In one indicator, a shorter period is configured, in the other, a longer one. You have always wanted a reliable stra
    Bolensia
    Vladislav Filippov
    Experts
    Bolensia is a fully automated scalper trading advisor. The structure of the augmented macro settings of the adviser was developed for trading using the safe scalping strategy based on opening short-term trades and closing them when a small progressive indicator of profitability dynamism is reached, which allows the user to minimize losses from opening losing trades. The expert advisor integrates special program parameters and utilitarian microtasks, reducing software processes and helping the us
    RoboArter6
    Vlastimil Straka
    Experts
    Expert for portfolio of basic set long term strategies.    You can choose for your AOS trading two ways – first way is pucrhased for EA with grid, martingale and other similar dangerous strategies.   This EAs work great and have very profitables results – days, weeks, maybe months, years?.. Until they didnt blow up your account. The second way is to use EAs based on real trading strategies and logical patterns. On MQL Market are very few of these strategies. The risk of trading with these EAs i
    RoboArter7
    Vlastimil Straka
    Experts
    Expert for portfolio of basic set long term strategies.    You can choose for your AOS trading two ways – first way is pucrhased for EA with grid, martingale and other similar dangerous strategies.     This EAs work great and have very profitables results – days, weeks, maybe months, years?.. Until they didnt blow up your account. The second way is to use EAs based on real trading strategies and logical patterns. On MQL Market are very few of these strategies. The risk of trading with these EAs
    RoboArter9
    Vlastimil Straka
    Experts
    Expert for portfolio of basic set long term strategies.    You can choose for your AOS trading two ways – first way is pucrhased for EA with grid, martingale and other similar dangerous strategies.     This EAs work great and have very profitables results – days, weeks, maybe months, years?.. Until they didnt blow up your account. The second way is to use EAs based on real trading strategies and logical patterns. On MQL Market are very few of these strategies. The risk of trading with these EAs
    Ultimate MT4
    Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
    Experts
    Dashboard, TP line and Profit/Loss labels are set to false by default for speeding up the optimization. Switch them to True before you start. There are many strategies inside this EA as follows: - Entry based on indicator signal "as shown on the   trend indicator " - Opposite to trade entry with opposite martingale - Entries based on " support and resistance indicator ". - Normal martingale - Normal martingale with distance multiplier - Normal martingale with volatility index - Opposite marting
    EA Scalping Expert
    Gerard Valldosera Gomez
    3 (1)
    Experts
    This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
    FREE
    Smart Golden
    Yi Hsiu Tsai
    5 (2)
    Experts
    “Smart Golden” é um produto projetado especificamente para o mercado de ouro, utilizando uma estratégia de scalping. E não utiliza métodos de gerenciamento como Martingale, grid e hedge. Utilizamos ferramentas de IA (aprendizado de máquina) para extrair características robustas de dados históricos de ouro, que são codificadas diretamente no “Smart Golden”. Como não fazemos treinamento contínuo em dados históricos específicos (ajuste) ou previsões do ChatGPT, podemos minimizar a possibilidade de
    Curiosity 1 Box Break EA
    Marta Gonzalez
    5 (1)
    Experts
    Curiosity 1 box break It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Curiosity 1 have more than 260 customization options for your trade. Different options for different styles of trade.  Curiosity 1 box break  is a break system of trade with different algorithm of trade mode.  This EA using signals to place orders.  Is a revolution in the  customization of the trading. The algorithms d
    FalconEdge GBPUSDxM5
    Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
    Experts
    ️ FalconEdge GBPUSD M5 FalconEdge was created for traders who seek   precision and control , not luck. Built through years of quantitative testing and refinement, it captures   short-term opportunities on GBPUSD M5   with disciplined, data-driven logic. Key Highlights   Pure Short Strategy:   Optimized to trade only GBPUSD sell setups on M5, taking advantage of high-probability momentum shifts.   Quantitative Design:   Developed through multi-year historical modeling and robustness test
    KT COG Robot
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    Experts
    KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
    Arman Flying EA X3
    Samir Arman
    Experts
    Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
    CCI and ATR Trader
    Evgeniia Terekhova
    2.33 (3)
    Experts
    Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
    FREE
    EA Gold Stuff
    Vasiliy Strukov
    4.73 (1071)
    Experts
    EA Gold Stuff é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus! Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! Os resultados em tempo real podem ser vist
    An simple EA based sar indicator
    luo jun
    3 (1)
    Experts
    1. EA basic  This EA is an EA that trades based on the SAR indicator. When the SAR appears at the top of the K line short or close a long order, and when the SAR appears at the bottom of the K line, long or close a short order. Sar is more useful when the trend is strong. It can clearly tell you when to enter or exit.   Please see bottom pictures. EA does not have the ability to judge the trend, so you need to judge the trading direction by yourself. You should decide to choose long or short in
    FREE
    Break The BOX NOW
    Hong Ling Mu
    Experts
    Entry logic The EA, called EA_BreakTheBox, creates a rectangle BOX based on the highest and lowest price within a certain time period. Once the BOX is formed, the EA is ready for entry. It allows you to input the time period for forming the BOX, and you can set a time filter for the EA. The default setting for EntryPips is 2 pips, but this can be changed. If the price breaks the upper price of the BOX by 2 pips, then a BUY Entry is placed (if Reverse mode=true). If the price breaks the lower pri
    FREE
    Cusiosity 12 The Pullback Signal
    Marta Gonzalez
    Experts
    Cusiosity    12 The Pullback Signal    It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader.   Cusiosity  12 The Pullback Signal   have more than 260 customization options for your trade. Different options for different styles of trade.  This EA using signals to place orders.  Is a revolution in the  customization of the trading. The algorithms developed for the identification of areas of chan
    DMZ X Zone Robot
    Suriya Thammalungka
    Experts
    DMZ X Zone Robot  is the Expert Advisors trading with a combination of multiple strategy trading algorithms (Trend, Hedging, and Money Management with Martingale Zone recovery).  The Trading algorithms. 1. Follow trends with Indicators is Moving average and Envelopes. 2. Open order two ways that trading both BUY and SELL. 3. Open STOP orders for hedging with zone recovery distance. 4. Close orders and exit with a profit.  How to work? Open BUY When Moving Average is Above Envelopes Line Upper.
    Trendline Magic
    Chaiya Srisawat
    5 (1)
    Experts
    Multi Feature Robot suit for trading in semi automatic mode. The robot uses Heiken Ashi indicator to form signals. It provides two options for trades. 1. Heiken Ashi trade - use signal trade for buy and sell. 2. Reverse trade - use Heiken Ashi stop loss for buy stop and sell stop. Also, provide additional feature for a trader which is: 3. Trend line trade - use trend line for buy and sell. This trend line trade feature is not for fully automated trading because it needs trend line input. Trader
    Stochastic and MA filter
    Dmitriy Epshteyn
    Experts
    Советник "Stochastic and MA_filter" торгует по индикатору "Stochastic Oscillator", используя фильтр в качестве двух средних скользящих, по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала, возможно настроить, как скальпирующий советник.   Для каждого валютного инструмента необходимо подбирать настройки.    Настройки советника: Индикатор Stochastic Oscillator: Kperiod=5; период линии K Dpe
    FREE
    Recovery Grip Meta 4
    Marta Gonzalez
    1 (1)
    Experts
    MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
    Alligator Trader
    Ciprian Ghebanoaei
    3 (2)
    Experts
    Alligator Trader is a fully automatic, professional trading robot. Designed specifically for the foreign exchange market   USDJPY M30. EA does not need to configure parameters. Ready to work on  USDJPY M30. , You only need to decide on the choice of the lot. It has a smart algorithm which detects the trend, filters out market noise. The expert creates orders on trend direction. Input and output orders are given by a combination of two indicators that can be found on any MT4 platform: Alligator
    FREE
    Megalodon EA MT4
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Experts
    Introducing Megalodon EA – A New Era of Smart Automated Trading Megalodon EA is not just another Expert Advisor — it’s a revolutionary trading concept designed for the new generation of Forex traders who want precision, speed, control, and consistent performance . Built for MetaTrader 4, Megalodon EA combines: High-accuracy scalping logic Independent Buy/Sell systems Dynamic risk management and auto lot sizing Intelligent filters by session, weekday, and market conditions Optio
    RageX EA
    Radek Reznicek
    5 (2)
    Experts
    RageX EA is an unique fully automated EA which analyses current market trend on time-frame basis. Thanks to that it makes performance of this EA stable regardless the current market condition like slippage, execution speed, etc. Every order is protected by automatically calculated stop-loss. RageX EA successfully passed back-tests with 99.90% quality historical data and variable spread in Metatrader 4 as well as 100% quality data back-tests in Metatrader 5 with different execution speed. Link t
    Os compradores deste produto também adquirem
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Experts
    Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (17)
    Experts
    Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experts
    Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Experts
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Experts
    Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experts
    Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Experts
    Promoção de lançamento! Restam apenas algumas cópias por 449$! Próximo preço: 599$ Preço final: 999$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação de
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Experts
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Experts
    VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Experts
    Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experts
    Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Resta apenas uma unidade pelo preço de 550 $. Depois disso, o valor aumentará para 650 $ e 750 $, com preço final de 1200 $. Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para to
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.83 (29)
    Experts
    Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
    Bitcoin Scalper Pro MT4
    Yevhenii Mavletbaiev
    5 (2)
    Experts
    Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
    Titan AI 4All
    Amirbehzad Eslami
    Experts
    Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Experts
    Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Experts
    AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Experts
    //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    Experts
    Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
    Pingo AI
    Anastasiya Morozova
    Experts
    Pingo Pingo é um robô de negociação totalmente automatizado, projetado para negociações estáveis e seguras no mercado Forex. O sistema de consultoria foi projetado com ênfase no controle rigoroso de riscos e na ausência de estratégias perigosas como martingale, grids ou médias. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Como funciona O Pingo analisa padrões de preços e dinâmicas de mercado de curto prazo usando filtros de volatilidade inteligentes. O robô identifica zonas de i
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Experts
    O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
    BlackCat Grid
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    5 (1)
    Experts
    "BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Experts
    CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
    EA Legendary Scalper MT4
    Ruslan Pishun
    Experts
    Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
    Exp TickSniper
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (30)
    Experts
    O Exp-TickSniper é um scalper rápido de ticks que seleciona automaticamente parâmetros para cada par de moedas separadamente. O EA foi desenvolvido com base na experiência adquirida em quase 10 anos de programação. O EA realiza operações de curto prazo usando o Smart Trailing Stop e com base nos dados atuais do par de moedas, suas cotações, especificação e spread. A estratégia de média é usada para evitar perdas causadas pelo algoritmo de detecção de sinais. Se uma posição aberta sofre uma cert
    Forex Diamond EA
    Lachezar Krastev
    5 (5)
    Experts
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
    Forex GOLD Investor
    Lachezar Krastev
    4.45 (47)
    Experts
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
    SNeox AI
    Anastasiya Morozova
    Experts
    SNeox AI   é um robô de negociação automatizado de múltiplas moedas para operações estáveis a longo prazo no mercado Forex. O sistema de consultoria foi desenvolvido utilizando algoritmos comprovados para analisar preços e volatilidade de mercado e tem como foco negociações cautelosas com riscos controlados. ATENÇÃO!   Promoção de Ano Novo: as 15 primeiras compras pagam apenas $99 Próximos 15 - $159 Preço final: US$ 229 Aproveite já esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/pr
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.79 (61)
    Experts
    Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
    Mais do autor
    Two Sided Scalp MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (2)
    Experts
    Two Sided Scalp permite que você selecione 2 pares para operar, então ambos os pares são scalpeados ao mesmo tempo em um único gráfico. Exemplos de pares recomendados (GBPUSD e USDCHF, EURUSD e USDCHF, AUDUSD e GBPUSD) O sinal ao vivo do Two Sided Scalp já está disponível! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 75 USD Sem grade, sem martingale Recomendado Gráfico: Opera 2 símbolos em 1 gráfico (configuração de gráfico único) Período de tempo: H1 Entradas Método de cálculo do lot
    Bitcoin Cross Hedge
    Connor Michael Woodson
    Experts
    Bitcoin Cross Hedge entra em uma posição em BTCUSD enquanto assume uma posição oposta em EURUSD e GBPUSD e as gerencia ao mesmo tempo. O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 50 USD Não utiliza grid ou martingale e negocia 2 pares de moedas no mesmo gráfico. Recomendado Gráfico: BTCUSD configuração de gráfico único Período: H1 Entradas Seleção de par cruzado - Selecione o par cruzado dourado Método de cálculo do lote - Selecione lote automático ou lote fixo Tamanho de lote fixo -
    Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (1)
    Experts
    Bitcoin Fear & Greed Scalper - Análise de Sentimento em Tempo Real do Bitcoin na Internet Um dos maiores traders de todos os tempos vivia pelo princípio: "Compre quando os outros estiverem com medo e venda quando os outros estiverem gananciosos". É com esse provérbio em mente que o Bitcoin Fear & Greed Scalper opera. O Índice de Medo e Ganância do Bitcoin é uma análise abrangente de todos os fatores sociais que afetam o mercado de Bitcoin, resumidos em um número fácil de entender. Ele escaneia a
    Synaptica MT4
    Connor Michael Woodson
    Experts
    Synaptica foi projetado para fornecer confiabilidade consistente, enquanto protege seus interesses com estratégias avançadas impulsionadas por IA. Seu sistema autônomo de gerenciamento de riscos ajusta-se dinamicamente às condições em mudança, garantindo proteção ideal do seu capital em todos os momentos. Com monitoramento adaptativo em tempo real, Synaptica prevê e responde a ameaças potenciais, mantendo a estabilidade mesmo durante flutuações imprevisíveis. Seus loops de feedback inteligentes
    Rise of the Planet of the Apes MT4
    Connor Michael Woodson
    Experts
    Rise of the Planet of the Apes é um sistema de scalping de baixa volatilidade. IMPORTANTE! Contate-me após a compra para instruções e um bônus! Sinal ao vivo do Rise of the Planet of the Apes em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 50 USD Único disparo, sem grade, sem martingale. Cada operação tem stop-loss Recomendado Gráfico: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Período de tempo: M30 Entradas Modo de tamanho do lote - Selecione lote automático ou lote fixo Tamanho do lote - Tamanh
    Rise of the Planet of the Apes MT5
    Connor Michael Woodson
    Experts
    Rise of the Planet of the Apes é um sistema de scalping de baixa volatilidade. IMPORTANTE! Contate-me após a compra para instruções e um bônus! Sinal ao vivo do Rise of the Planet of the Apes em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 50 USD Único disparo, sem grade, sem martingale. Cada operação tem stop-loss Recomendado Gráfico: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Período de tempo: M30 Entradas Modo de tamanho do lote - Selecione lote automático ou lote fixo Tamanho do lote - Tamanh
    Cheat Engine
    Connor Michael Woodson
    Experts
    Cheat Engine é um sistema de scalping de ouro de faixa intermediária que pode tomar decisões com base no sentimento global do mercado forex por meio de uma API baseada na web. IMPORTANTE! Entre em contato comigo após a compra para receber instruções e um bônus! Sinal ao vivo do Cheat Engine em breve. O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 80 USD Apenas operações únicas. Nunca utiliza grid ou martingale. Trailing stop inteligente que se adapta à volatilidade diária O sentimento
    Filtro:
    Sem comentários
    Responder ao comentário