OB Pro Trader EA gtf

OB PRO TRADER EA - é um sistema de negociação intradiária de alta qualidade baseado em pesquisa de ação do preço!





Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 8 Set_files disponíveis para 6 pares de moedas!





A ideia de negociação é baseada no famoso e poderoso padrão Price Action, combinado com técnicas de tendência e scalping!





O OB PRO TRADER EA está trabalhando no período H1 durante as sessões da UE e dos EUA.





Recursos do EA:

- O EA pode ser executado em 6 pares (8 gráficos) simultaneamente.

- Cálculo automático de lotes dependendo do saldo da conta.

- O EA possui gerenciamento de juros compostos integrado por padrão.

- SL e TP são dinâmicos - eles podem se adaptar à volatilidade do mercado por padrão.

- Cada operação tem SL e TP que não são visíveis para o corretor.

- Sistema de Filtragem Inteligente: Filtro de Tendência, Filtro de Oscilador, Filtro de Dia da Semana, Filtro de Horário de Trabalho, Filtro de Spread, etc.

- O saldo mínimo necessário para executar o robô é de apenas US$ 100.

- Alavancagem da conta: qualquer valor na faixa de 1:30 a 1:2000.

- Pares de negociação: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 gráficos), GBPCAD (2 gráficos).

- Período: H1.

- Período de operação: O EA busca oportunidades de entrada de acordo com o filtro de Dia da Semana e o filtro de Horário de Trabalho (nas sessões da UE e dos EUA). Se o sistema não abriu ordens durante o período de operação, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico.

- Com funções de Trailing Stop Adaptável e Ponto de Equilíbrio.

- O EA possui um Visor de Swap Info Spread - que mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas onde está aplicado.

- O visor também mostra o Saldo, Patrimônio Líquido e Margens da conta.

- - É possível localizar o Info Spread Swap Display em qualquer canto do gráfico.

Como instalar:

- Abra 8 gráficos recomendados:

EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 gráficos), GBPCAD (2 gráficos)

- Selecione o período H1 em cada gráfico.

- Anexe um Expert Advisor a cada gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 e deixar o PC funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU simplesmente usar o VPS em vez do PC).





IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4, onde Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário ajustar o filtro de Horário de Trabalho. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Ajudarei a verificar e fornecerei os Set_files relacionados, se necessário.

- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos: spread ECN ou Raw para melhor desempenho.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.