DeMarker Flat Detector mr

Indicador Crypto_Forex "DeMarker FLAT Detector" - uma ferramenta auxiliar eficiente na negociação! Sem necessidade de repintura.

Eu ofereço a você a oportunidade de atualizar seus métodos de negociação com este ótimo indicador para MT4.





- O indicador mostra áreas de preço planas no gráfico. Possui o parâmetro "Sensibilidade de plana" - responsável pela detecção de planas.

- O "DeMarker FLAT Detector" pode ser usado para confirmação de entradas de Ação de Preço ou em combinação com outros indicadores.

- Você pode usá-lo para sistemas de acompanhamento de tendências para detectar zonas planas e evitar negociações nessas áreas.

- Você pode usá-lo para scalping de reversão - para negociar reversões a partir de bordas planas.

- Há muitas oportunidades para usar o "DeMarker FLAT Detector" em vez do oscilador DeMarker padrão.

- O próprio DeMarker fornece os sinais de divergência regulares mais eficientes entre outros osciladores.

- A zona de sobrecompra ocorre quando o DeMarker está acima de 0,7 e a de sobrevenda ocorre quando está abaixo de 0,3.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.